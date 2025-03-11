Google könnte ein völlig neues Pixel-Smartphone für 2025 planen

Smartphones

Google startete mit einem Smartphone in zwei Größen in das Pixel-Lineup, doch mit der Zeit baute man das weiter aus. Mittlerweile gibt es ein Einsteigermodell der a-Reihe, ein normales Modell, zwei Pro-Modelle und sogar ein Fold kam 2023 dazu.

2025 oder 2026 könnte das Lineup weiter wachsen, denn es ist ein Patent von Google aufgetaucht, welches auf ein Google Pixel Flip hindeutet. Ein Patent heißt nicht, dass es sicher kommt, aber es beweist, dass Google aktiv daran arbeitet(e).

Wir hatten hier 2022 eine Pixel-Roadmap von Google, bei der bisher so ziemlich alles eingetroffen ist. Und da war von einem Flip-Modell für 2025 die Rede. Pläne können sich immer ändern, vor allem, da die Roadmap von 2022 stammt, aber die Hinweise verdichten sich. Vielleicht sehen wir dieses Jahr das Google Pixel Flip.

Mich wunderte übrigens schon 2022, dass das Fold vor dem Flip kommt, denn der Flip-Formfaktor verkauft sich besser. Ich persönlich bin zwar kein Fan davon und bevorzuge Fold-Modelle, aus wirtschaftlicher Sicht wäre das aber sehr sinnvoll.

  1. Peter ☀️
    sagt am

    EIgentlich bin ich erstaunt, dass es bisher kaum Leaks über das Pixel 10 gibt.
    Normalerweise sprießen die förmlich aus allen Kanälen.
    Und wenn die im Sommer schon das neue Modell veröffentlichen wollen, dann läuft ihre Geheimhaltung diesmal weitaus besser als früher.

    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu Peter ⇡

      Genau diesen Gedanken hatte ich beim Schreiben des Beitrags auch. Ich glaube zwar nicht, dass es noch lange dauert, aber es ist ein Fortschritt bei Google.

