Samsung Galaxy S25 Edge: Hoher Preis und kleiner Akku

Samsung wird uns wohl im April das Galaxy S25 Edge in der finalen Version zeigen und das Galaxy S-Lineup um ein neues und dünnes Modell erweitern. Viele haben Bedenken, dass die Akkulaufzeit ein Nachteil sein wird und das wäre gut möglich.

Samsung Galaxy S25 Edge: Keiner Akku

Ein Eintrag bei einer Behörde in Dänemark lässt vermuten, dass Samsung im Edge-Modell einen 3.900 mAh großen Akku verbaut hat. Dieser wäre somit sogar etwas kleiner, als im normalen Samsung Galaxy S25, wenn vermutlich auch nur 100 mAh.

Die Akkulaufzeit dürfte also etwas schlechter sein, denn das Edge-Modell ist etwas größer und der Akku eben etwas kleiner. Wobei ich davon ausgehe, dass es kein gewaltiger Unterschied ist. Im Vergleich zum Plus-Modell wird man es aber merken.

Samsung Galaxy S25 Edge: Es wird teuer

Den Unterschied wird man auch im Geldbeutel merken, denn wenn man FNNews aus Südkorea glaubt, dann wird sich das Samsung Galaxy S25 Edge zwischen dem Samsung Galaxy S25+ und Samsung Galaxy S25 Ultra einordnen. Man nennt auch die Preise, aber die kann man natürlich nicht einfach so in Euro-Preise umrechnen.

Das Plus startet bei 1.149 Euro und das Ultra bei 1.449 Euro, das Edge kommt mit 256 und 512 GB Speicher, so könnten also die Preise in Deutschland aussehen:

Samsung Galaxy S25 Edge (256 GB): 1.249 Euro

Samsung Galaxy S25 Edge (512 GB): 1.359 Euro

Ich bin gespannt, wie die neue Generation von leichten und dünnen Modellen (bei Apple steht ja auch ein iPhone 17 Air an) bei den Kunden ankommt. Sie sind recht teuer, man muss aber Abstriche machen. Ist den Nutzern das Design wirklich so viel wert? Oder wird das nur ein kurzer Trend für 2025, der 2026 wieder geht?