Google hat damit begonnen, einer ausgewählten Nutzergruppe neue Farben für die Kartendarstellung in Google Maps zu aktivieren.

Google wird Google Maps neue Farben für die Karten verpassen. Derzeit läuft ein größer angelegter A/B-Test mit zahlreichen Accounts, die diese neuen Farben bereits sehen. Wir sind mit einem dieser Accounts Teil des Tests und können die Anpassungen daher nachvollziehen. Das Ganze hat nichts mit der aktuellen App-Version zu tun, sondern der Test läuft rein Accountabhängig.

Die neue Darstellung der Karten unterscheidet sich erheblich von der alten Optik. Straßen werden dabei beispielsweise in einem Grauton statt gelb dargestellt. Auch das Basisgrün der Karte erscheint in einem deutlich anderen Ton, als man das bisher gewohnt war. Wie immer gilt bei solch einem Testlauf: noch ist nicht klar, ob das Design am Ende genau so für alle Nutzer freigeschaltet wird.

Wir haben einige Vorher- und Nachher-Screenshots angefertigt, um die Unterschiede darzustellen. Schaut einfach mal in Google Maps nach, ob ihr bereits Teil der Umstellung seid. Wie gefällt euch das neue Design?

Google Maps: Das ist das neue D esign (alt vs. neu)

