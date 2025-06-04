Google Pixel 10 (Pro): Da steckt mehr Samsung als erwartet drin
Google trennt sich in diesem Jahr von Samsung beim Chip, viele Fans der Reihe warten auf den Schritt zu TSMC. Die Tensor-Chips werden in Zukunft von der Nummer 1 der Chip-Welt gefertigt und das dürfte auch mehr Effizienz mitbringen.
Doch ein aktueller Leak von „Mystic Leaks“ bei Telegram, der das Gerät zeigt (wir werden die Bilder aus rechtlichen Gründen nicht veröffentlichen), liefert noch ein bisher unbekanntes Detail. Das verbaute Modem im Google Pixel 10 (Pro) ist alt.
Es handelt sich um das Exynos 5400 von Samsung, welches wir von der 9er-Reihe kennen. Kein schlechtes Modem, aber eben auch nicht das beste Modem auf dem Markt und das könnte bei einem Highend-Flaggschiff durchaus ein Kritikpunkt sein.
Zu Zeiten des 6 Pro hat man oft über den Empfang gelästert. Keine Ahnung, ob das heute noch so ist.
Mir fehlt bei den Pixeln auch seit Jahren aptx adaptive.
Wenn ich dann salopp gesagt lese, „Google macht wieder nix am Modem“ und „T5 bringt kaum mehr“ bin ich fast schon direkt wieder raus.
Sind die Samsung-Modems so viel merklich schlechter im Vergleich zu anderen Modems? Mir fehlt da irgendwie der Vergleich, vielleicht kannst Du das ein wenig näher beleuchten @Oliver?
Es gibt Vergleiche, in denen sie etwas schlechter sind, aber es hat sich auch gebessert. Ein Modem ist aber extrem subjektiv, hängt vom Standort, Modell und Netzbetreiber ab. Meine Erfahrung zeigte bisher, dass Qualcomm meistens die Nase vorne hatte, es in den letzten Jahren aber auch egaler wurde, weil man keinen Unterschied mehr spürte.
Deckt sich mit meinen Erfahrungen.
…und mit meiner Vermutung. Danke. 😄
Aber dennoch ist es nicht die aktuelle Technik in dem pro Modell, mal wieder . Wollen aber garantiert wieder das Geld haben, aus ob alles die aktuellste Technik ist .
Man sollte langsam aber auch mal von der Denke weg kommen, das man für sein Geld nur Hardware bekommt und dann auch nur das aktuellste vom aktuellen.
Du bist der Meinung, man darf in dem Flagschiff nicht mehr die neuste Technik erwarten? Obwohl andere Flagschiffe dies machen ? Und beide ähnlich viel kosten? Wild
Welche anderen Flaggschiffe bieten den tatsächlich für jede einzelne Komponente im Gerät stets die beim Release neuste Technik? Das wäre mir neu, dass es so ein Flaggschiff egal von welchem Hersteller geben soll xD
Ich hoffe das war ein Scherz :-D !!
danke, ganz genau!