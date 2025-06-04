Google Pixel 10 (Pro): Da steckt mehr Samsung als erwartet drin

Google trennt sich in diesem Jahr von Samsung beim Chip, viele Fans der Reihe warten auf den Schritt zu TSMC. Die Tensor-Chips werden in Zukunft von der Nummer 1 der Chip-Welt gefertigt und das dürfte auch mehr Effizienz mitbringen.

Doch ein aktueller Leak von „Mystic Leaks“ bei Telegram, der das Gerät zeigt (wir werden die Bilder aus rechtlichen Gründen nicht veröffentlichen), liefert noch ein bisher unbekanntes Detail. Das verbaute Modem im Google Pixel 10 (Pro) ist alt.

Es handelt sich um das Exynos 5400 von Samsung, welches wir von der 9er-Reihe kennen. Kein schlechtes Modem, aber eben auch nicht das beste Modem auf dem Markt und das könnte bei einem Highend-Flaggschiff durchaus ein Kritikpunkt sein.