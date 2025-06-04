Xiaomi Band 10 kommt: Das ist der neue Tracker

Xiaomi hat auch in diesem Jahr wieder ein neues Fitness-Armband geplant und im Netz sind jetzt die ersten Details und auch offizielle Bilder aufgetaucht. Das Xiaomi Smart Band 10 bringt optisch allerdings keine großartigen Änderungen mit sich.

Wir bekommen das alte Design von 2024 mit frischen Farben und Bändern und es gibt ein 1,72 Zoll großes OLED-Display, es wird also einen Hauch größer. Basis ist HyperOS 2.0, es gibt 150+ Sport-Modi und es ist mit Android und iOS kompatibel.

Die Akkulaufzeit liegt bei 21 Tagen und es gibt auch die alten Sensoren von 2024. Das minimal größere Display (das 9er hat 1,62 Zoll, also nicht der Rede wert) und das neue OS mit neuer Optik scheinen hier also die Highlights für 2025 zu sein.

Xiaomi präsentierte das Smart Band 9 letztes Jahr im Juli und brachte es dann im August nach Deutschland. Mit einem ähnlichen Ablauf ist hier auch zu rechnen und wir gehen davon aus, dass das Xiaomi Smart Band 10 ebenfalls 40 Euro kostet.