Google Pixel 11: Das überraschende Comeback

Die Konkurrenz schaut sich gerne an, was Apple im iPhone umsetzt und kopiert es dann hin und wieder. Nach dem Schritt zu Face ID im Apple iPhone X, habe ich mit einer Welle an 3D-Sensoren bei Android gerechnet. Doch diese blieb eher aus.

Es gab ein paar Marken, wie Huawei, die das umsetzten und teilweise noch heute nutzen, aber es sind nicht viele. In der Android-Welt ist der Fingerabdrucksensor unter dem Display der Standard geworden. Face Unlock gibt es zwar auch, aber dann nur mit einer Kamera. Dabei hatte Google auch mal einen 3D-Sensor verbaut.

Beim Google Pixel 4 gab es damals Face Unlock mit 3D-Technik, was dann aber schon mit dem Google Pixel 5 gestrichen wurde. Es gab einen Fingerabdrucksensor auf der Rückseite, der später unter das Display wanderte. Am Anfang war dieser gar nicht mal so gut, aber mittlerweile ist die Technologie bei Google ausgereift.

Google Pixel 11: Comeback der Pixel 4-Technik

Daher überrascht es, dass Google mit dem Pixel 11 wieder sowas wie Face ID mit mehreren Sensoren realisieren könnte. Den Hinweis dazu hat Android Authority gefunden, die bei solchen Leaks durchaus zuverlässig sind. Wobei es auch noch zwei Jahre dauern würde, Google könnte diesen Schritt also auch 2025 einstellen.

Doch der Schritt ist auch überraschend, da Google mittlerweile damit wirbt, dass Face Unlock dank KI mit einer Kamera ebenfalls sehr sicher sei. Vermutlich hat man intern aber festgestellt, dass ein vollwertiges Sensor-Setup doch noch besser ist.

Ich habe es erst am Wochenende in meinem Test zum iPhone 16 Pro erwähnt, für mich wäre die beste Lösung eine Kombination aus Face ID, aber eben mit einem 3D-Sensor, und einem Fingerabdrucksensor unter dem Display, hier mit einer schnellen und sicheren Ultraschall-Technologie. Sehen wir beides im Pixel 11?

