Google Pixel 6 Pro: Es wird mit bis zu 33 Watt geladen

Xiaomi 11T (Pro) offiziell vorgestellt

Xiaomi greift auch in diesem Jahr mit einer T-Reihe an und auch in diesem Jahr gibt es mehrere Modelle und einen attraktiven Preis. In Deutschland werden wir das 11T und 11T Pro sehen, die ersten Xiaomi-Smartphones ohne ein „Mi“ im…15. September 2021 JETZT LESEN →