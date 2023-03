Ein sehr guter Deal: Google Pixel 7 (Pro) bei Amazon im Angebot

Bei Amazon gibt es derzeit einen sehr guten Deal für die aktuelle Pixel-Reihe von Google, denn man bekommt das Google Pixel 7 mit den Google Pixel Buds Pro für 564,90 Euro im Angebot. Und falls ihr lieber die Pro-Version favorisiert, dann gibt es das Google Pixel 7 Pro mit Google Pixel Buds Pro für nur 775 Euro im Angebot.

Ihr könnt verschiedene Farben der Pixel-Smartphones und Pixel-Kopfhörer direkt bei Amazon kombinieren, klickt euch dazu einfach auf der jeweiligen Seite durch.

Einige Kombinationen sind aber sicher schnell vergriffen und das Angebot bei Amazon endet auch heute, ihr solltet mit dem Kau also lieber nicht zu lange warten.

Neben der Basisversion mit 128 GB Speicher, könnt ihr auch die Version mit 256 GB Speicher (in beiden Fällen) wählen. Ich kann beide Modelle empfehlen und ich kann auch die Google Pixel Buds Pro empfehlen. Und ein Nachfolger steht auch nicht so schnell an, denn die neue Pixel-Reihe wird vermutlich erst im Oktober erscheinen.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

