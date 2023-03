Es gibt eine gute Nachricht: Google Pixel 8 zeigt sich auf Bildern

Nach den Bildern des Google Pixel 8 Pro sind jetzt wie erwartet die ersten Bilder des Google Pixel 8 aufgetaucht und sie stammen von der gleichen Quelle. OnLeaks hat mutmaßliche Renderbilder erstellt und diese an Mysmartprice verkauft.

Optisch tut sich beim Design gar nicht so viel, aber es gibt eine in meinen Augen sehr erfreuliche Nachricht: Das Google Pixel 8 wird kompakter. Und zwar deutlich kompakter. Statt 6,3 Zoll (Pixel 7) gibt es in diesem Jahr nur 5,8 Zoll (Pixel 8).

Das führt mit 150,5 x 70,8 x 8,9 mm zu einem doch spürbar kompakteren Modell, der Vorgänger kommt auf 155,6 x 73,2 x 8,7 mm. Es ist nicht ganz so kompakt wie das Samsung Galaxy S23 (146,3 x 70,9 x 7,6 mm), kommt aber doch nah heran.

Das hat sich bereits angedeutet und es scheint einzutreffen, 2023 ist wirklich das Jahr der guten Kompakt-Flaggschiffe. Wobei das Pixel 8 nicht mit dem Pixel 8 Pro mithalten kann, es fehlt zum Beispiel die gute Periskop-Zoom-Kamera hinten.

Auch in diesem Fall ist davon auszugehen, dass Google die neuen Pixel-Modelle im Oktober vorstellt und auf den Markt bringt. Es würde mich aber nicht wundern, wenn man sie auch in diesem Jahr wieder vorab auf der Google I/O im Mai zeigt.

