Google Pixel 9 Pro (XL): Das sind alle Details
Google wird uns heute eine neue Pixel-Reihe vorstellen und das Highlight ist wie immer das normale Android-Flaggschiff. In diesem Jahr gibt es eine Änderung, da wir zwei Pro-Modelle sehen werden und Google die Strategie von Apple wählt.
Das Google Pixel 9 Pro XL löst das bekannte Google Pixel 8 Pro ab und neu ist die kompakte Version, die sich dann Google Pixel 9 Pro nennt. Marktstart ist am 22. August und es gibt für Vorbesteller mehr Speicher und beim Tausch des Altgerätes noch einen Bonus. Extras wie die Pixel Watch 3 sind dieses Jahr aber nicht dabei.
Dazu kommt noch ein paar Probemonate für Abos von Google und es gibt schon eine Euro-Preisliste für beide Versionen, diese findet ihr am Ende des Beitrags.
Google Pixel 9 Pro (XL): Die Spezifikationen
Das neue Pixel bekommt ein neues und helleres OLED-Display mit 3.000 nits und natürlich gibt es wieder 120 Hz. Das kleine Google Pixel 9 Pro kommt übrigens auf 6,3 Zoll und das Google Pixel 9 Pro XL auf 6,8 Zoll. Unter der Haube werkelt der Tensor G4, es geht bei 128 GB Speicher los und wir bekommen sogar 16 GB RAM.
Google setzt auf eine Triple-Kamera mit 50 MP (Weit, f/1.68) 48 MP (Ultraweit, f/1.7, 123*) und 48 MP (Zoom, f/2.8, 5-fach). Auf der Front gibt es 42 MP (f/2.2). Basis ist noch Android 14, aber Android 15 folgt zeitnah, sobald das Android-Update fertig ist. Neu ist übrigens auch eine Version mit 1 TB, aber nur beim neuen XL-Modell.
Ein großer Fokus wird auf exklusiver KI-Software liegen, sie fasst das Wetter für euch zusammen, lässt euch via Pixel Studio neue Bilder erstellen, ändert Objekte in einem Foto und ihr könnt nach Hinweisen auf Screenshots suchen. Die Hardware rückt immer mehr in den Hintergrund und Google Gemini rückt mehr in den Fokus.
Das sind die wichtigsten Details vor Marktstart, ich habe diese basierend auf Leaks und Marketingmaterial von Google erstellt. Google wird die Pixel 9-Reihe heute um 19 Uhr deutscher Zeit vorstellen und da eigentlich schon alles bekannt ist, werden wir erst morgen berichten und schauen uns dann die spannenden Details näher an.
Falls ihr noch heute mehr erfahren wollt, dann schaut ab 19 Uhr auf der Webseite von Google vorbei, vermutlich starten dann auch schon direkt die Vorbestellungen.
Google Pixel 9 Pro (XL): Die Preise
Google Pixel 9 Pro
- Google Pixel 9 Pro mit 128 GB: 1.099 Euro
- Google Pixel 9 Pro mit 256 GB: 1.199 Euro
- Google Pixel 9 Pro mit 512 GB: 1.329 Euro
Google Pixel 9 Pro XL
- Google Pixel 9 Pro XL mit 128 GB: 1.199 Euro
- Google Pixel 9 Pro XL mit 256 GB: 1.299 Euro
- Google Pixel 9 Pro XL mit 512 GB: 1.429 Euro
- Google Pixel 9 Pro XL mit 1 TB: 1.689 Euro
keine Zugabe: Versteckte Preiserhöhung um 250 €! Ich bleibe beim 8 Pro. Vlt. wirds das letzte Pixel sein.
Ihr habt doch eh schon alle die Geräte seit drei Wochen zum testen da. Heute 1 Min nach der Vorstellung kommen dann bestimmt direkt die Tests auf Youtube. Und vorher tun alle immer so Geheimvoll und verweisen auf Gerüchte.
Der Ablauf ist wie folgt und war bei jedem Hersteller schon immer so: Präsentation –> Versand der Geräte an Tester (zirka 1-2 Wochen vor der Veröffentlichung) –> Testergebnis Freigabe X Tage vor dem Release (es besteht ein Embargo). Kein einziger Tester hatte je ein Apple, Samsung, Google oder sonstiges Smartphone vor der Präsentation Zuhause herumliegen.
Selbst wenn es so wäre, schonmal was von NDA gehört?
Also, ich weiß auch nicht… Stand jetzt wird mich mein 7Pro noch länger begleiten, vielleicht kommt dann ja mit dem 10Pro (XL) etwas, das mich wirklich abholt… Aber weder beim 8 Pro noch beim 9 Pro bin ich angefixt… SOOO schlecht ist meiner 7Pro-Kamera jetzt auch noch nicht. ;-) Und was Gemini tatsächlich in der Praxis in Deutschland kann, dass beobachte ich noch, da ist mir bislang sehr viel Marketinggedöns bei. So oft, wie die KI in den letzten 10 Jahren schon die Weltherrschaft übernommen hat… ;-)
Ich war eigentlich fest überzeugt mir dieses Jahr das neue Fold zu kaufen.
Aber mit Prozessor, Akku, Kameras (speziell beim Fold) und fehlender Zugabe bei den Preisen haben sie echt zu viel Mist gemacht.
Die Geräte werden sich noch schlechter verkaufen bei diesen Mondpreisen, zumal auch keine Zugabe dieses Mal dabei ist. Kann Google wohl aber herzlich egal sein.
Ich verstehe sowieso Pixel nicht, der Prozzessor größter Kritik Punkt & die unverschämten Preise. Die 128gb dürfte man eigentlich nicht mehr anbieten, nur für Einsteiger/Mittelklasse aber nicht für Flaggschiffe. 😅
Ich weiß nicht was Müll da Samsung für Pixel produziert Tensor4, steck doch gleich das 2400 Exynos rein, Basta.
Wahrscheinlich kauft Pixel das Tensor4 günstiger als ein SD8 Gen 2 oder 7+ Gen 3 diese Prozzessoren wären mir lieber muss ja nicht das neueste sein & in der Pixel 9er Serie gewesen. 😊
Bei den Preisen wird mein aktuelles 7 Pro, trotz der teils beschissenen Akkulaufzeit, das erste Smartphone, das mich mehr als zwei Jahre begleitet
Was für Preise…
Alles Mondpreise was da angerufen wird.Versteh gar nicht das man soviel geld ausgibt.Die sind alle mittlerweile unverschämt