Google Pixel 9 Pro (XL): Das sind alle Details

Google wird uns heute eine neue Pixel-Reihe vorstellen und das Highlight ist wie immer das normale Android-Flaggschiff. In diesem Jahr gibt es eine Änderung, da wir zwei Pro-Modelle sehen werden und Google die Strategie von Apple wählt.

Das Google Pixel 9 Pro XL löst das bekannte Google Pixel 8 Pro ab und neu ist die kompakte Version, die sich dann Google Pixel 9 Pro nennt. Marktstart ist am 22. August und es gibt für Vorbesteller mehr Speicher und beim Tausch des Altgerätes noch einen Bonus. Extras wie die Pixel Watch 3 sind dieses Jahr aber nicht dabei.

Dazu kommt noch ein paar Probemonate für Abos von Google und es gibt schon eine Euro-Preisliste für beide Versionen, diese findet ihr am Ende des Beitrags.

Google Pixel 9 Pro (XL): Die Spezifikationen

Das neue Pixel bekommt ein neues und helleres OLED-Display mit 3.000 nits und natürlich gibt es wieder 120 Hz. Das kleine Google Pixel 9 Pro kommt übrigens auf 6,3 Zoll und das Google Pixel 9 Pro XL auf 6,8 Zoll. Unter der Haube werkelt der Tensor G4, es geht bei 128 GB Speicher los und wir bekommen sogar 16 GB RAM.

Google setzt auf eine Triple-Kamera mit 50 MP (Weit, f/1.68) 48 MP (Ultraweit, f/1.7, 123*) und 48 MP (Zoom, f/2.8, 5-fach). Auf der Front gibt es 42 MP (f/2.2). Basis ist noch Android 14, aber Android 15 folgt zeitnah, sobald das Android-Update fertig ist. Neu ist übrigens auch eine Version mit 1 TB, aber nur beim neuen XL-Modell.

Ein großer Fokus wird auf exklusiver KI-Software liegen, sie fasst das Wetter für euch zusammen, lässt euch via Pixel Studio neue Bilder erstellen, ändert Objekte in einem Foto und ihr könnt nach Hinweisen auf Screenshots suchen. Die Hardware rückt immer mehr in den Hintergrund und Google Gemini rückt mehr in den Fokus.

Das sind die wichtigsten Details vor Marktstart, ich habe diese basierend auf Leaks und Marketingmaterial von Google erstellt. Google wird die Pixel 9-Reihe heute um 19 Uhr deutscher Zeit vorstellen und da eigentlich schon alles bekannt ist, werden wir erst morgen berichten und schauen uns dann die spannenden Details näher an.

Falls ihr noch heute mehr erfahren wollt, dann schaut ab 19 Uhr auf der Webseite von Google vorbei, vermutlich starten dann auch schon direkt die Vorbestellungen.

Google Pixel 9 Pro (XL): Die Preise

Google Pixel 9 Pro

Google Pixel 9 Pro mit 128 GB: 1.099 Euro

Google Pixel 9 Pro mit 256 GB: 1.199 Euro

Google Pixel 9 Pro mit 512 GB: 1.329 Euro

Google Pixel 9 Pro XL