Apple träumt von einem iPhone „Air“
Das iPhone Mini ist gescheitert und wurde daher eingestellt, aber auch das iPhone Plus kommt nicht so gut wie erhofft an. Daher geht Apple ab 2025 einen neuen Weg und plant sowas wie ein Apple iPhone 17 Air, so Mark Gurman.
Wir haben schon häufiger von diesem neuen iPhone gehört und es soll neben dem iPhone 17, iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max das neue vierte iPhone im Lineup werden. Bisher wurde es sehr gerne Apple iPhone 17 Slim genannt.
Apple iPhone 17 Air ist nur der Anfang
Apple geht davon aus, dass der neue Ansatz mit Fokus auf Design besser bei den Kunden ankommt, das iPhone Air soll sich dann zwischen iPhone und iPhone Pro im Lineup einordnen. Aber es ist für Apple wohl nur ein Anfang.
Langfristig möchte man die Pro-Funktionen in einem extrem dünnen und leichten Gehäuse unterbringen. Das wird aber wohl bis 2027 dauern und könnte am Ende auch im ersten iPhone Ultra enden, das ist noch etwas unsicher.
DAS ist genau das was ich will – ich denke ich bin nicht der einzige der sich die Zeiten des 6S zurückwünscht, sonst würde Apple sowas gar nicht planen. Es muss nur der Akku mitspielen, Kamera ist mir komplett egal.
Na dann. Ich kenne niemanden, den es beim Smartphone darum geht. Ich sehe kein Problem in der momentan Tiefe vom iPhone. Die meisten wollen lieber eine längere Laufzeit vom Akku. Ich kann daher nicht beschrieben, weshalb das Gerät schmaler wird… Am Ende klatschen sowieso alle eine Hülle darum.