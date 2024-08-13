Google Pixel 9, Pixel Watch 3 und mehr: So verfolgt ihr das Event live

Events

Google hat in diesem Jahr früher zum Made by Google-Event geladen, wir sehen die neue Pixel-Reihe also schon im Sommer und nicht erst im Herbst. Um 19 Uhr deutscher Zeit geht es los und ihr könnt natürlich wie immer live dabei zuschauen.

Ihr habt dafür mehrere Möglichkeiten, es gibt zum Beispiel auch einen Livestream für Deutschland. Ich vermute, dass es hier aber nur Untertitel gibt, denn das Event selbst wird natürlich von Google aus den USA gestreamt, aber das hilft ja auch:

Wer lieber das Original anschaut, der speichert sich das folgende YouTube-Video für 19 Uhr, die Inhalte werden aber identisch sein. Wir rechnen mit dem Google Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold und der Google Pixel Watch 3.

Falls ihr dann um kurz nach 20 Uhr, die Keynote dürfte eine gute Stunde dauern, noch nicht genug von Google habt, dann gibt es eine Google After Party. Ab 20:20 Uhr könnt ihr euch noch ein paar Details zur Pixel-Reihe und zu Gemini anschauen.

