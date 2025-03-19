Google Pixel 9a ist offiziell – kostet ab 549 Euro

Mit dem Pixel 9a bringt Google ein leistungsstarkes Mittelklasse-Smartphone auf den Markt. Ausgestattet mit dem neuen Google Tensor G4-Prozessor bietet das Gerät zahlreiche Funktionen der Pixel 9-Serie, darunter eine verbesserte Hauptkamera und den KI-Assistenten Gemini.

Das Pixel 9a verfügt über ein überarbeitetes Design, ein 6,3-Zoll-Actua-Display mit einer maximalen Helligkeit von 2700 Nits und einer adaptiven Bildwiederholrate von 120 Hz. Das Gerät ist in vier Farben erhältlich: Obsidian, Porcelain, Peony und Iris. Der Preis beginnt bei 549 Euro.

Zur Kameraausstattung gehören ein 48-MP-Hauptobjektiv und ein 13-MP-Ultraweitwinkelobjektiv. Neu bei der Pixel-A-Serie ist die Makrofokus-Funktion, mit der sich auch kleinste Details einfangen lassen sollen.

Abgerundet wird das Kamerasystem durch KI-gestützte Funktionen wie „Best Shot“ für optimierte Gruppenaufnahmen und den Magic Editor, der Bilder nachträglich bearbeiten und neu ausrichten kann. Weitere bekannte Pixel-Funktionen wie Nachtsicht, Astrofotografie und Magic Eraser sind ebenfalls an Bord.

Darüber hinaus bietet die Pixel 9a laut Google eine lange Akkulaufzeit von über 30 Stunden, die sich im Stromsparmodus auf über 100 Stunden verlängern lässt. Das Gerät erhält sieben Jahre lang Software- und Sicherheitsupdates und ist nach IP68 gegen Wasser und Staub geschützt.

Der integrierte KI-Assistent Gemini unterstützt die Nutzer im Alltag, während Funktionen wie „Circle to Search“ und die Anrufhilfe zusätzliche praktische Möglichkeiten bieten. Sicherheitsfeatures wie Unfallerkennung, Diebstahlschutz und ein kostenloses Google-VPN runden das Gesamtpaket ab.

Das Pixel 9a wird ab April für 549 € in der 128 GB-Version und ab 649 € in der 256-GB Version erhältlich sein.

Technische Daten

Farben

Iris

Peony

Porcelain

Obsidian

Display

6,3″ (160 mm) Actua-Display

1080 × 2424 pOLED, 422,2 ppi

60–120 Hz Smooth Display

Corning® Gorilla®-Deckglas 3

Bis zu 2.700 cd/m² Spitzenhelligkeit

HDR-Unterstützung, 24-Bit-Farbtiefe

Abmessungen und Gewicht

154,7 × 73,3 × 8,9 mm

185,9 g

Akku und Aufladen

5.100 mAh Kapazität

Über 30 Stunden Akkulaufzeit

Schnellladefunktion, kabelloses Laden (Qi)

Speicher

8 GB RAM

128 GB / 256 GB interner Speicher

Prozessor

Google Tensor G4

Titan M2-Sicherheitsprozessor

Kameras

Rückkamera

48 MP Weitwinkel, ƒ/1.7

13 MP Ultraweitwinkel, ƒ/2.2

Bis zu 8-facher Super-Resolution-Zoom

Frontkamera

13 MP, ƒ/2.2, 96° Sichtfeld

Video

4K-Aufnahme (30/60 fps, Rückkamera; 30 fps, Frontkamera)

Optische Bildstabilisierung

Material & Langlebigkeit

Rahmen aus satiniertem Metall

Staub- & wasserbeständig nach IP68

Betriebssystem

Android 15

7 Jahre Sicherheitsupdates

Konnektivität

Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC

5G Sub-6 GHz

Dual-SIM (Nano-SIM + eSIM)

Sensoren

Näherungssensor, Gyrometer, Barometer

Lieferumfang