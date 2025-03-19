Smartphones

Google Pixel 9a ist offiziell – kostet ab 549 Euro

Autor-Bild
Von
| 7 Kommentare
Pixel 9a Google Header

Mit dem Pixel 9a bringt Google ein leistungsstarkes Mittelklasse-Smartphone auf den Markt. Ausgestattet mit dem neuen Google Tensor G4-Prozessor bietet das Gerät zahlreiche Funktionen der Pixel 9-Serie, darunter eine verbesserte Hauptkamera und den KI-Assistenten Gemini.

Das Pixel 9a verfügt über ein überarbeitetes Design, ein 6,3-Zoll-Actua-Display mit einer maximalen Helligkeit von 2700 Nits und einer adaptiven Bildwiederholrate von 120 Hz. Das Gerät ist in vier Farben erhältlich: Obsidian, Porcelain, Peony und Iris. Der Preis beginnt bei 549 Euro.

Pixel 9ag Google

Zur Kameraausstattung gehören ein 48-MP-Hauptobjektiv und ein 13-MP-Ultraweitwinkelobjektiv. Neu bei der Pixel-A-Serie ist die Makrofokus-Funktion, mit der sich auch kleinste Details einfangen lassen sollen.

Abgerundet wird das Kamerasystem durch KI-gestützte Funktionen wie „Best Shot“ für optimierte Gruppenaufnahmen und den Magic Editor, der Bilder nachträglich bearbeiten und neu ausrichten kann. Weitere bekannte Pixel-Funktionen wie Nachtsicht, Astrofotografie und Magic Eraser sind ebenfalls an Bord.

Darüber hinaus bietet die Pixel 9a laut Google eine lange Akkulaufzeit von über 30 Stunden, die sich im Stromsparmodus auf über 100 Stunden verlängern lässt. Das Gerät erhält sieben Jahre lang Software- und Sicherheitsupdates und ist nach IP68 gegen Wasser und Staub geschützt.

Pixel 9a

Der integrierte KI-Assistent Gemini unterstützt die Nutzer im Alltag, während Funktionen wie „Circle to Search“ und die Anrufhilfe zusätzliche praktische Möglichkeiten bieten. Sicherheitsfeatures wie Unfallerkennung, Diebstahlschutz und ein kostenloses Google-VPN runden das Gesamtpaket ab.

Das Pixel 9a wird ab April für 549 € in der 128 GB-Version und ab 649 € in der 256-GB Version erhältlich sein.

Technische Daten

Farben

  • Iris
  • Peony
  • Porcelain
  • Obsidian

Display

  • 6,3″ (160 mm) Actua-Display
  • 1080 × 2424 pOLED, 422,2 ppi
  • 60–120 Hz Smooth Display
  • Corning® Gorilla®-Deckglas 3
  • Bis zu 2.700 cd/m² Spitzenhelligkeit
  • HDR-Unterstützung, 24-Bit-Farbtiefe

Abmessungen und Gewicht

  • 154,7 × 73,3 × 8,9 mm
  • 185,9 g

Akku und Aufladen

  • 5.100 mAh Kapazität
  • Über 30 Stunden Akkulaufzeit
  • Schnellladefunktion, kabelloses Laden (Qi)

Speicher

  • 8 GB RAM
  • 128 GB / 256 GB interner Speicher

Prozessor

  • Google Tensor G4
  • Titan M2-Sicherheitsprozessor

Kameras

Rückkamera

  • 48 MP Weitwinkel, ƒ/1.7
  • 13 MP Ultraweitwinkel, ƒ/2.2
  • Bis zu 8-facher Super-Resolution-Zoom

Frontkamera

  • 13 MP, ƒ/2.2, 96° Sichtfeld

Video

  • 4K-Aufnahme (30/60 fps, Rückkamera; 30 fps, Frontkamera)
  • Optische Bildstabilisierung

Material & Langlebigkeit

  • Rahmen aus satiniertem Metall
  • Staub- & wasserbeständig nach IP68

Betriebssystem

  • Android 15
  • 7 Jahre Sicherheitsupdates

Konnektivität

  • Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC
  • 5G Sub-6 GHz
  • Dual-SIM (Nano-SIM + eSIM)

Sensoren

  • Näherungssensor, Gyrometer, Barometer

Lieferumfang

  • Google Pixel 9a
  • USB-C-Kabel (1 m)
  • SIM-Tool

Fehler melden7 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Hans 🪴
    sagt am

    Der Kamera Buckel ist ja superflach. Sieht richtig gut aus so. Viel besser als vorher und als das iPhone mit seinem Buckel auf dem Kamerabuckel.

    Antworten
    1. Max 🔱
      sagt am zu Hans ⇡

      Oder wie das Nothing 3a Pro

      Antworten
  2. Peter 🍀
    sagt am

    Für 549 € ist das doch ein Klasse Paket. Ich nutze selber iOS, aber dass ist das besseres Paket im Vergleich zum 16e.

    Antworten
    1. Sam 🏅
      sagt am zu Peter ⇡

      Kommt auf den Straßenpreis an. Ein vollwertiges Pixel 9 kostet aktuell auch nur rund 590 Euro. Da muss man schon genau überlegen wofür man dann sein Geld ausgibt.

      Antworten
  3. Peter ☀️
    sagt am

    ich wünsche die würden die Pro Version auch ohne den fetten Kamerabuckel veröffentlichen.
    Von der Optik her wäre dieses Modell sonst gekauft, wenn man keine Abstriche hätte.

    Antworten
    1. Mike ☀️
      sagt am zu Peter ⇡

      denke genau das ist eigentlich die falsche Sichtweise.
      – Wer alles will, kauft 9 Pro.
      – Wer einen Allrounder will, kauft 9.
      – Wer eine Budget Alternative braucht, die alles kann, nur marginal schlechter, kauft 9a.

      Wenn ich so an mein Umfeld denke, würdeein 9a für mehr als 80% der Leute ausreichen. Trotzdem kaufen die meisten das voll ausgestattete iPhone Pro Max mit 1TB Speicher, wahrscheinlich weil Smartphones im letzten Jahrzehnt zum Statussymbol geworden ist, auch weil andere Objekte, wie zb Autos unerreichbarer geworden sind

      Antworten
    2. Marc-Oliver Schmidt 🌟
      sagt am zu Peter ⇡

      Momentan brauchen die Sensoren und die Optik anscheinend viel Platz, was einen super Sensor in dünner Bauweise ausschließt.

      Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Smartphones / Google Pixel 9a ist offiziell – kostet ab 549 Euro
Weitere Neuigkeiten
Citroën ë-C3 im Test: Reicht das für ein günstiges Elektroauto aus?
in Mobilität
Playstation Icons
PlayStation: Sony will „führend bei Einzelspieler-Erlebnissen“ sein
in Gaming
Mein Tipp der Woche: Prisoners (Film)
in Kommentar
backFlip 38/2025: Ford Focus kommt 2027 zurück, aber anders als ihr denkt
in backFlip
Vodafone Glasfaser
Vodafone und OXG: Glasfaserausbau in Nürnberg offiziell gestartet
in Vodafone
Zattoo
Neue Sender bei Zattoo: „Pastewka“, „Bronco“ und „Auf Achse“
in News
Apple Watch: Bluthochdruck-Mitteilungen erklärt
in Wearables
VARTA präsentiert vier Modelle der Night Cutter Pro Reihe
in Zubehör
Pyur
PŸUR mit neuen Angeboten für Internet und TV
in Tarife
Samsung will euch Werbung in der Küche zeigen
in Smart Home