Google Pixel Deals bei Vodafone starten
Vodafone bietet vom 22. August bis zum 4. September neue Angebote für die Google Pixel 8 Smartphone-Serie.
Die Angebote umfassen verschiedene Tarife von GigaMobil S bis GigaMobil Young L, in denen das Google Pixel 8a, Pixel 8 und Pixel 8 Pro für einmalig 1 Euro erhältlich sind.
Je nach Tarif liegen die monatlichen Kosten für das Pixel 8a zwischen 29,99 und 49,99 Euro, für das Pixel 8 zwischen 39,99 und 59,99 Euro und für das Pixel 8 Pro zwischen 39,99 und 59,99 Euro. Bestandskunden von Vodafone mit einem Internet- oder Festnetzvertrag erhalten zusätzlich einen Rabatt von 10 Euro sowie zusätzliches Datenvolumen.
Aktion auch für Zusatzkarten
Auch für die Zusatzkarten FamilyCard M und L gibt es Angebote. Die FamilyCard M mit 40 GB Datenvolumen kostet für das Pixel 8a monatlich 29,99 Euro und für das Pixel 8 und Pixel 8 Pro monatlich 39,99 Euro. Die FamilyCard L mit unbegrenztem Datenvolumen ist für 44,99 Euro monatlich für das Pixel 8a und für 54,99 Euro monatlich für das Pixel 8 und Pixel 8 Pro erhältlich.
Interessant wird es ab dem 29. August: Bis zum 25. September bietet Vodafone beim Kauf eines Android-Smartphones in Kombination mit einem GigaMobil- oder GigaMobil Young-Tarif einen Willkommensbonus von 204 Euro (24 Monate je 8,50 Euro Rabatt). Für FamilyCard-Tarife gibt es einen Willkommensbonus von 100 Euro (24 Monate je 4,20 Euro Rabatt). Diese Aktionen bieten also zusätzliche Ersparnisse für Neukunden und Familien.
Zu den Pixel-Deals bei Vodafone →
Vodafone Google Deals – alle Details
- Aktionszeitraum: 22.08.- 04.09. (einschließlich)
- Internet & Festnetzbestandskund:innen können von weiteren 10 € Rabatt und zusätzlichem Datenvolumen profitieren.
- Google Pixel 8a: 1 € einmalig und 10 € monatlich ab GigaMobil S/Young S, z.B.:
- GigaMobil S (24 GB): 1 € einmalig, 41,99 € monatlich
- GigaMobil M (50 GB): 1 € einmalig, 49,99 € monatlich
- GigaMobil Young S (15 GB): 1 € einmalig, 29,99 € monatlich
- GigaMobil Young M (60 GB): 1 € einmalig, 33,99 € monatlich
- GigaMobil Young L (100 GB): 1 € einmalig, 40,39 € monatlich
- Auch mit der FamilyCard M Zusatzkarte (40 GB) für 1 € einmalig und 29,99 € monatlich (19,99 € Tarif + 10 € Smartphone-Zuzahlung) oder FamilyCard L (unlimitiertes Datenvolumen) für 1 € einmalig und 44,99 € monatlich (34,99 € Tarif + 10 € Smartphone-Zuzahlung) zubuchbar.
- Google Pixel 8: 1 € einmalig und 20 € monatlich ab GigaMobil S/Young S, z.B.:
- GigaMobil S (24 GB): 1 € einmalig, 51,99 € monatlich
- GigaMobil M (50 GB): 1 € einmalig, 59,99 € monatlich
- GigaMobil Young S (15 GB): 1 € einmalig, 39,99 € monatlich
- GigaMobil Young M (60 GB): 1 € einmalig, 43,99 € monatlich
- GigaMobil Young L (100 GB): 1 € einmalig, 50,39 € monatlich
- Auch mit der FamilyCard M Zusatzkarte (40 GB) für 1 € einmalig und 39,99 € monatlich (19,99 € Tarif + 20 € Smartphone-Zuzahlung)oder FamilyCard L (unlimitiertes Datenvolumen) für 1 € einmalig und 54,99 € monatlich (34,99 € Tarif + 20 € Smartphone-Zuzahlung) zubuchbar.
- Google Pixel 8 Pro: 1 € einmalig und 20 € monatlich ab GigaMobil S/Young S, z.B.:
- GigaMobil S (24 GB): 49,90 € einmalig, 51,99 € monatlich
- GigaMobil M (50 GB): 1 € einmalig, 59,99 € monatlich
- GigaMobil Young S (15 GB): 49,90 € einmalig, 39,99 € monatlich
- GigaMobil Young M (60 GB): 49,90 € einmalig, 43,99 € monatlich
- GigaMobil Young L (100 GB): 1 € einmalig, 50,39 € monatlich
- Auch mit der FamilyCard M Zusatzkarte (40 GB) für 49,90 € einmalig und 39,99 € monatlich (19,99 € Tarif + 20 € Smartphone-Zuzahlung)oder FamilyCard L (unlimitiertes Datenvolumen) für 1 € einmalig und 54,99 € monatlich (34,99 € Tarif + 20 € Smartphone-Zuzahlung) zubuchbar.
- Zusätzliche Aktion vom 29.08.-25.09.: Im Zeitraum vom 29.08.– 25.09. gibt es beim Kauf eines Android Smartphones in Kombination mit einem GigaMobil oder GigaMobil Young Tarif in Summe 204 € Willkommensbonus (24 Monate 8,50 € Rabatt) zusätzlich. In Kombination mit einem FamilyCard Tarif 100 Willkommensbonus (24 Monate 4,20 € Rabatt).
