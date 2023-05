Google kündigt überraschend das Pixel Fold an

Wir alle wussten, dass das Google Pixel Fold existiert und wir alle wussten, dass wir es am 10. Mai im Rahmen der Google I/O 2023 sehen werden. Doch damit hat wohl keiner gerechnet, denn Google hat das neue Pixel heute einfach mal vorgestellt.

Passend zum Star Wars Day gab es ein kurzes „May The Fold Be With You“ und man hat das Google Pixel Fold in einem kurzen vorgestellt. Details liefert Google keine, aber man bestätigt, dass es diese am 10. Mai auf der Keynote geben wird.

Das Google Pixel Fold soll laut Gerüchten später im Mai in den Vorverkauf gehen und Marktstart ist dann erst im Juni. Mal schauen, ob Google bis zur Keynote noch mehr Neuheiten zeigt, das Pixel 7a hat man auch schon (verschwommen) gezeigt.

