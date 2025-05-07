Firmware und OS

Google Pixel: Neue Akku-Funktion für Android hat einen Nachteil

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar
Google Pixel 9 Pro Header

Google testet seit 2023 eine neue Funktion für den Akku in Smartphones, bei der man sich den Akkuzustand (wie man es von iOS kennt) anzeigen lassen kann. Das System verrät euch also, wie „gut“ euer Akku noch ist (es ist eine Prozentangabe).

In diesem Jahr wird diese Neuerung endlich kommen, seit der dritten Beta von Android 16 ist diese als Option in den Einstellungen zu sehen. Aber nicht bei allen Pixel-Smartphones, was laut Google einen guten Grund hat. Es geht nicht anders.

Man benötigt ein Google Pixel 8a oder ein Modell der Pixel 9-Reihe von 2024, nur auf diesen Geräten gibt es den Akkuzustand. Bei älteren Pixel-Smartphones sei das „undurchführbar“, so Google. Das kommt für mich nicht ganz überraschend, denn als Apple das einführte, dann wollte man es auch nicht bei älteren iPhones anbieten.

Google Pixel 8 Pro Android Apps

Android: Google veröffentlicht Details zum Mai-Sicherheitsupdate

Nach dem nicht vorhersehbaren „Überraschungs-Pixel Drop“ Anfang April mit den neuen Funktionen für Gemini Live liegt der Fokus des nun…

7. Mai 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. termel 🌟
    sagt am

    Das es nicht fürs Pixel 7 und älter kommt, okay, aber es dem günstigen 8a geben, während das ehemalige Flaggschiff Pixel 8 Pro aus der gleichen Generation drauf verzichten muss? Why Google?

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip.de / Firmware und OS / ...
Weitere Neuigkeiten
Computer Online Internet Pc
CCC kritisiert geplantes Sicherheitspaket des Innenministers
in Dienste
Der erste „Xbox-Handheld“ hat einen Preis und ein Datum
in Gaming
Google Tv 2025
Google TV am Ende? Die Zukunft ist „ungewiss“
in News
Blackview MEGA 3 – 12-Zoll-Tablet zum Rabattpreis kaufen
in Tablets | Update
Apple Macbook Pro 2021 Header
Neues MacBook Pro: Apple plant großes Upgrade für 2026
in Computer und Co.
Audi: Es wird ein sehr spannender Sommer
in Mobilität
Peloton Detail Header
Peleton verfolgt schon wieder ein neues Ziel
in News
Sony Xperia 1 Vii 2025 Header
Sony: Xperia-Smartphones bleiben „ein äußerst wichtiges Geschäft für uns“
in Smartphones
Gta 6 2026 Header
Preis für GTA 6: Spiel soll „mehr Wert liefern, als es kostet“
in Gaming
Chromebook Plus Google Laptop Header
Ende von ChromeOS: Google geht nächsten Schritt
in Firmware und OS