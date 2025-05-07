Google Pixel: Neue Akku-Funktion für Android hat einen Nachteil

Google testet seit 2023 eine neue Funktion für den Akku in Smartphones, bei der man sich den Akkuzustand (wie man es von iOS kennt) anzeigen lassen kann. Das System verrät euch also, wie „gut“ euer Akku noch ist (es ist eine Prozentangabe).

In diesem Jahr wird diese Neuerung endlich kommen, seit der dritten Beta von Android 16 ist diese als Option in den Einstellungen zu sehen. Aber nicht bei allen Pixel-Smartphones, was laut Google einen guten Grund hat. Es geht nicht anders.

Man benötigt ein Google Pixel 8a oder ein Modell der Pixel 9-Reihe von 2024, nur auf diesen Geräten gibt es den Akkuzustand. Bei älteren Pixel-Smartphones sei das „undurchführbar“, so Google. Das kommt für mich nicht ganz überraschend, denn als Apple das einführte, dann wollte man es auch nicht bei älteren iPhones anbieten.