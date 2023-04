Google Pixel und Samsung Galaxy: BMW liefert digitalen Autoschlüssel „Plus“

Der BMW Digital Key ist einigen von euch sicher schon bekannt, so kann man das Smartphone als Autoschlüssel nutzen. Doch es gibt auch einen BMW Digital Key Plus, der Ultrabreitband (UWB) und nicht nur Bluetooth für die Verbindung nutzt.

BMW Digital Key Plus für Android

Auf dem Apple iPhone und der Apple Watch gibt es diese Option schon länger, jetzt verteilt man die Funktion laut BMW aber auch für Android. Allerdings gibt es nicht so viele Smartphones mit dieser Technologie, daher ist das leider eingeschränkt.

Genau genommen funktioniert der BMW Digital Key Plus nur mit dem Google Pixel 6 Pro und Pixel 7 Pro und einer kleinen Auswahl an Samsung-Smartphones (Galaxy S21+, S21 Ultra, S22+, S22 Ultra, S23+, S23 Ultra, Fold 3, Fold 4 und Note 20 Ultra).

Ich betone ja immer wieder, dass ich es schade finde, dass Xiaomi, Oppo, Honor und Co. diese Technologie ignorieren. Es ist aber auch schade, dass Samsung und Google sie in vielen Modellen ignorieren (wie dem normalen Pixel 7 oder einem normalen Galaxy S23, diese Modelle unterstützen den neuen Digital Key nicht).

In den BMW-Modellen ist der Digital Key Plus mit allen Autos ab November 2022 kompatibel und Modelle mit UWB, die vor diesem Monat produziert wurden, können ein Software-Update aufgespielt bekommen, welches diese Funktion nachreicht.

Ich habe das schon häufiger bei Testwagen von BMW getestet und theoretisch kann man so sogar das Auto via Apple Watch starten. Mal schauen, ob Google und Co. das (UWB) auch bei ihren Smartwatches mit Wear OS nachreichen werden.

