Google Pixel Watch 3 könnte größte Schwachstelle angehen

Google dürfte auch in diesem Herbst eine neue Pixel Watch auf den Markt bringen und wir bewegen uns mittlerweile auf die dritte Generation zu. Diese könnte einen der größten Kritikpunkte angehen, denn wir bekommen wohl eine zweite Größe.

Bisher gab und gibt es die Google Pixel Watch nur in einer Größe und auch nur mit 41 mm, was vielen, inklusive mir, viel zu klein ist. Ich mag die Smartwatch, aber an meinem Handgelenk sieht diese komplett verloren aus, daher ist sie keine Option.

Google Pixel Watch 3 mit 41 und 45 mm

Laut 9TO5Google soll Google mit der Pixel Watch 3 auch eine Version mit 45 mm geplant haben. Damit würde sich Google also Samsung und Apple anschließen, die ihre beiden Smartwatches in diesen Größen anbieten und damit erfolgreich sind.

Die Google Pixel Watch 3 dürfte wieder im Oktober vorgestellt werden und mit Wear OS 5 auf den Markt kommen, welches auf Android 14 basiert. Das Design ist bisher noch nicht bekannt, ich rechne aber damit, dass die Pixel Watch rund bleibt.

