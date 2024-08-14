Android 15: Google muss vor dem großen Update erneut nachbessern
Eigentlich wollte Google nur vier Beta-Updates von Android 15 veröffentlichen und daher sind wir davon ausgegangen, dass die Entwicklung des Updates mit der Beta im Juli abgeschlossen war. War sie aber nicht, denn Android 15 ist noch nicht fertig.
Die neue Pixel 9-Reihe wird daher noch mit Android 14 ausgeliefert und Google hat diese Woche sogar Beta 4.2 nachgereicht, man musste ja schon vor ein paar Tagen nachbessern. Und die Liste (siehe weiter unten) der Fehler ist doch sehr ordentlich.
War es das? Werden wir noch Beta 4.3 von Android 15 sehen? Google macht dazu bisher keine Angaben und nennt weiterhin kein Datum für das Update. Ich gehe davon aus, dass es nicht vor dem Launch der Pixel 9-Reihe am 22. August kommt.
Android 15 Beta 4.2 Changelog
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem sich das Aktivieren einiger Geräte verzögerte.
- Es wurde ein Problem behoben, bei dem ein grauer, transparenter Balken angezeigt wurde, wenn die Kamera benutzt wurde.
- Es wurde ein Kameraproblem behoben, das zu niedrigen Bildraten führte.
- Es wurde ein Kameraproblem behoben, das zu einem Absturz führte, wenn Zoom-Werte geändert wurden.
- Ein Problem mit der Sättigung der Kamera wurde behoben.
- Es wurde ein Problem behoben, das zu einem Flackern der Benutzeroberfläche führte.
- Es wurde ein Problem behoben, das zu einem Absturz der YouTube-App führte.
Fehler melden5 Kommentare
Du bist hier:
Weitere Neuigkeiten
Bei solchen übersetzten Changelogs wäre in meinen Augen ein Link zur Quelle nicht verkehrt, damit man ggf. selbst den originalen – nicht übersetzten – Text nachlesen kann. Denn ich muss mich Michael anschließen: Heute ist er sehr schlecht zu verstehen. 😥
Die Kritik wäre gerechtfertigt, wenn es eine Übersetzung von uns wäre. :D Schau mal hier, Google hat es bisschen verkackt: https://developer.android.com/about/versions/15/release-notes?hl=de Aber es klingt wirklich komisch, da hast du recht. Ich habe jetzt den englischen Changelog aufgerufen und diesen manuell übersetzt, jetzt sollte es passen.
Ja gut, wenn es Google oder ein anderer Übersetzer verkackt hat, ist das ärgerlich. 😄
In solch einem Fall wäre eine manuelle Anpassung des Textes sinnvoller meines Erachtens. Zumindest wäre das der Anspruch, den ich an mich selbst als Autor hätte.
Und genau darum haben wir das ja nach dem Hinweis gemacht. Der Fehler war hier, den deutschen Changelog von Google zu übernehmen, ohne noch mal jeden Punkt einzeln zu prüfen.
Guten Morgen, vielleicht noch mal einen Kaffee nachschütten und dann den Text nochmal Korrektur lesen…
Ein Problem wurde behoben, bei dem bei der Verwendung von in die Kamera.
Ein Kameraproblem, das niedrige Framerates verursachte, wurde behoben.
Kameraproblem behoben, das beim Ändern des Zooms zu einem Absturz führte Werte.