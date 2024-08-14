Android 15: Google muss vor dem großen Update erneut nachbessern

Eigentlich wollte Google nur vier Beta-Updates von Android 15 veröffentlichen und daher sind wir davon ausgegangen, dass die Entwicklung des Updates mit der Beta im Juli abgeschlossen war. War sie aber nicht, denn Android 15 ist noch nicht fertig.

Die neue Pixel 9-Reihe wird daher noch mit Android 14 ausgeliefert und Google hat diese Woche sogar Beta 4.2 nachgereicht, man musste ja schon vor ein paar Tagen nachbessern. Und die Liste (siehe weiter unten) der Fehler ist doch sehr ordentlich.

War es das? Werden wir noch Beta 4.3 von Android 15 sehen? Google macht dazu bisher keine Angaben und nennt weiterhin kein Datum für das Update. Ich gehe davon aus, dass es nicht vor dem Launch der Pixel 9-Reihe am 22. August kommt.

Android 15 Beta 4.2 Changelog