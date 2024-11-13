Google Pixel Watch: Kurze Update-Pause für Wear OS

Google verteilt ab heute den November-Patch für die Pixel Watch 1, 2 und 3 und bei den ersten beiden Generationen startet auch wieder der Rollout von Wear OS 5, der pausiert wurde. Doch nach diesem Update legt Google jetzt eine kleine Pause ein.

Das heutige Update wird vorerst das letzte Update für Wear OS sein, es geht dann erst wieder im März 2025 bei der Pixel Watch weiter, so Google. Die Gründe dafür sind unklar, aber in den nächsten vier Monaten gibt es keine Updates für die Uhr.

Und falls ihr eine der ersten beiden Generationen der Google Pixel Watch nutzt und auf Wear OS 5 wartet, dann sei an dieser Stelle erwähnt, dass der Rollout derzeit in Phasen stattfindet. Einige werden es heute, andere erst in ein paar Tagen sehen.