Google Pixel Watch: Wir haben einen Preis

Als Google die Pixel Watch im Rahmen der I/O zeigte, da wurden einige Fragen auf den Bildern beantwortet. Doch viele Fragen blieben offen. So langsam kommen wir dem Launch näher, denn die Google Pixel Watch soll im Herbst zu uns kommen.

Google Pixel Watch: Gerücht nennt Preis

Daher gibt es immer mehr Details und dank 9TO5Google haben wir jetzt auch einen Preis für euch: 399 Dollar. Das soll die LTE-Version kosten, die Google in Schwarz, Silber und Gold anbieten wird. Bisher macht nur eine Größe der Watch die Runde.

Also, was bedeutet das? Die Version ohne LTE dürfte 299 oder 349 Dollar kosten. Einen Euro-Preis können wir hier nicht 1:1 ableiten, aber man bekommt einen guten Eindruck. Die große Samsung Galaxy Watch 5 mit LTE kostet nämlich 360 Dollar.

Samsung bietet sie für 420 Euro in Deutschland an und wenn ich mir Steuern, die aktuelle Weltlage und einen „schönen“ Preis für die UVP so anschaue, dann würde ich fast auf 449 Euro für die Google Pixel Watch bei uns in Deutschland tippen.

Bei der WLAN-Version rechne ich mit 399 Euro, aber wie gesagt, das ist jetzt nur eine Vermutung von meiner Seite. Sicher ist aber an dieser Stelle, dass es nicht günstig wird. Daher ist es schade, dass Google einen etwas alten Prozessor nutzt.

