Google plant nächsten KI-Schritt für neues Pixel

Google plant schon länger einen umfangreicheren KI-Assistenten, der noch etwas tiefer in das System der Pixel-Smartphones integriert werden soll. Mit der neuen Pixel 10-Reihe dürfte diese Funktion kommen und sie hat auch einen Namen.

Google Pixel 10 mit „Magic Cue“-Funktion

Eine bekannte Quelle namens „Mystic Leaks“ hat in einem Channel bei Telegram verraten, dass Google eine Funktion namens „Magic Cue“ plant. Diese ist tiefer in Android integriert und kann euch bei diversen Dingen mit dem Smartphone helfen.

Chattet ihr zum Beispiel mit einem Freund und dieser stellt die Frage, welches eure Flugnummer ist, dann durchsucht euer Pixel direkt Gmail und nennt euch diese, falls sie gefunden wird. Solche Aufgaben übernimmt dann der neue „Magic Cue“.

Es fehlen noch viele Details zu dieser Neuerung, die 2023 als „Pixie“ die Runde in der Gerüchteküche machte und in den letzten Monaten als „Pixel Sense“ bekannt war. Google wird die neue Pixel-Reihe vermutlich am 13. August offiziell zeigen.