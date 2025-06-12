Pixelsnap: Google Pixel 10 bekommt wohl endlich neuen Lade-Standard

Apple führte mit MagSafe einen neuen Standard für kabelloses Laden ein, bei dem man einen Ring aus Magneten auf die Rückseite packte, damit Zubehör oder Lader besser am iPhone halten. Mit Qi2 kam dieser Standard für alle Smartphones.

Doch bis heute findet man echtes Qi2 kaum in der Android-Welt. Es gibt zwar hier und da ein Qi2-Logo, aber die Sache mit dem Qi-Standard wurde kompliziert und das echte Qi2 bekommt man eben nur selten (derzeit nur bei Apple und HMD).

Doch das Wireless Power Consortium versprach zum Start ins neue Jahr, dass wir in diesem Jahr mehr Android-Smartphones mit echtem Qi2 sehen werden und es deutet sich laut Kamila Wojciechowska von Android Authority beim neuen Pixel an.

Google Pixel 10 mit Pixelsnap-Zubehör

Die durchaus zuverlässige Quelle hat erfahren, dass Google für die nächste Pixel-Reihe ganz neues Zubehör plant, welches man „Pixelsnap“ nennt. Das hält dann von alleine am Gerät, was darauf hindeutet, dass es Magneten im Pixel 10 gibt.

Drei Produkte der Reihe sind geplant, einmal der Pixelsnap Charger, ein normales Ladegerät, wie der MagSafe Charger, dann der Pixelsnap Ring Stand, ein normaler Stand (lädt wohl nicht) und der Pixelsnap Charger with Stand, der beide kombiniert.

Google nutzt wohl direkt Version 2.2 von Qi2, was bedeutet, dass theoretisch bis zu 50 Watt beim kabellosen Laden möglich sein werden. Es wird ehrlich gesagt Zeit, dass die teuren Highend-Android-Modelle endlich vollwertiges Qi2 verbaut haben.