Google Pixel 10 soll mit neuer „Pixel Sense“-Funktion überraschen

Google soll an einem exklusiven Assistenten für die Pixel-Reihe arbeiten, der noch tiefer in Android integriert wird. Wir haben schon 2023 davon gehört, damals gab es den Codenamen „Pixie“ und es stand im Raum, dass dieser schon 2024 kommt.

Pixel Sense startet mit Pixel 10-Reihe

So war es aber nicht, die Pixel 9-Reihe startete ohne diese Funktion, dafür soll die kommende Pixel 10-Reihe endlich so weit sein. Wie Android Authority berichtet, nennt sich dieses Feature „Pixel Sense“ in der finalen Version. Die KI nutzt Daten von vielen Google-Diensten und verarbeitet diese komplett lokal auf dem Gerät.

Google soll den Pixel Sense mit dem Slogan „Holen Sie sich das persönlichste Erlebnis basierend auf den Dingen, die Sie auf Ihrem Pixel tun.“ bewerben und zu den Diensten gehören u.a. Mail, Kalender, Maps, YouTube, Kontakte und viele mehr.

Mit Pixel Sense kann man außerdem einen Screenshot aufnehmen und von Google analysieren lassen. Die Details werden von der KI analysiert und dann könnt ihr zum Beispiel nach dem gefunden Schuh suchen oder Karten für die Band kaufen. Der Fokus von Pixel Sense liegt auf Privatsphäre, alle Daten bleiben nur auf dem Gerät.

Bisher ist noch unklar, ob Pixel Sense auch auf ältere Pixel-Geräte wandert, aber sowas ist ein Verkaufsargument. Falls, dann maximal auf die Pixel 9-Reihe, mit mehr würde ich nicht rechnen. Klingt spannend, mal schauen, wann es mehr Details gibt.