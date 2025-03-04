Google Play Store: Android-Apps mit Widgets werden wichtiger

Google hat in den letzten Jahren viel Feedback von Entwickler erhalten, wie man heute in einem Blogeintrag mitgeteilt hat, die sich eine bessere Umgebung für die Widgets im Play Store wünschen. Und daher geht man das bei Android-Apps an.

Google Play Store: Drei Widget-Anpassungen

Drei Änderungen kommen jetzt auf den Google Play Store zu, die es Entwicklern und Nutzern leichter machen sollen, die Widgets für Android nutzen wollen. Zum einen wird es bald einen Suchfilter geben, bei dem man Widgets aktivieren kann.

Dazu kommt ein neues Badge, welches hervorhebt, wenn eine App ein Widget für Android mitbringt. Und die dritte Neuerung ist ein eigener Bereich, in dem ein Team von Google immer wieder die Apps hervorhebt, die besonders gute Widgets haben.

Es soll sich also in Zukunft deutlich mehr lohnen ein Widget in die Android-App zu implementieren, so Google. Man hofft, dass diese Änderungen ausreichen, damit Nutzer mehr Widgets nutzen und Entwickler mehr und bessere Widgets bauen.