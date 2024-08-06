Unterhaltung

Google TV Streamer ist offiziell – kostet 119 €

Google Tv Streamer

Der Google TV Streamer ist das neueste 4K-Streaming-Gerät von Google mit einem schnelleren Prozessor und einem schlanken Design.

Er vereint die Funktionen von Chromecast und Google TV und fungiert gleichzeitig als Smart-Home-Hub für Google Home- und Matter-Geräte. Nutzer können auf Filmen und Serien zugreifen und erhalten personalisierte Empfehlungen. Mit einem „um 22 Prozent schnelleren Prozessor“ und doppelt so viel Arbeitsspeicher wie die Vorgängerversion soll das Gerät eine flüssige Navigation und einen schnellen Wechsel zwischen Apps ermöglichen.

Der Google TV Streamer unterstützt 4K HDR mit Dolby Vision und Dolby Atmos. Durch die Unterstützung von Matter und den integrierten Thread-Border-Router können Smart-Home-Geräte angeschlossen werden. Die Fernbedienung des Geräts ermöglicht die Steuerung des Google Home-Panels, ist ergonomisch gestaltet und verfügt über eine benutzerdefinierte Taste für den Schnellzugriff auf bevorzugte Apps.

Das Gerät kann sowohl über WLAN als auch über Ethernet angeschlossen werden und ermöglicht das Streamen von Inhalten direkt vom Smartphone. Der Google TV Streamer ist ab dem 24. September 2024 für 119 Euro erhältlich. Die Eckdaten gibt es in Kürze hinter diesem Link im Google Store.

  1. Carlo 🔅
    sagt am

    119,00EUR für eine langsame Krücke ist eine Ansage, ein paar EUR mehr und ich kaufe mir ein AppleTV. Da habe ich wenigstens richtig gute Leistung.

    Antworten
  2. Healrox 👋
    sagt am

    Uff. 22% schneller ist aber nix. Ich bin seit Jahren daily driver vom cromecast 4k und das Ding war neu schon eine Kartoffel.
    Jetzt darf es neuer und größer sein und ist kaum schneller? Dafür aber teurer? Verstehe ich nicht.

    Antworten
  3. Stefan 🌀
    sagt am

    Na hoffentlich wird der Chromecast 4K nicht in wenigen Jahren Software-seitig komplett lahmgelegt von Google, bzw. wird der App-Support der Streaming-Dienste eingestellt. Meine Eltern sind mega happy mit dem Teil….

    Antworten
  4. D3P 🌀
    sagt am

    Ernsthafte Frage, so ein Teil oder auch das Apple TV Teile können nur im eigenen Kosmos verwendet werden? Also kann ich da drauf Amazon, Netflix etc. schauen oder geht das nicht?

    Antworten
    1. Thomas 💎
      sagt am zu D3P ⇡

      Ja das geht, die Netflix bzw. Amazon Apps sind im Google Play Store downloadbar.
      Ich empfehle zusätzlich KODI.

      Antworten
      1. D3P 🌀
        sagt am zu Thomas ⇡

        Danke für die Hilfe

        Antworten
  5. Robert 🌀
    sagt am

    Keine Chance gegen Apple TV 4K

    Antworten
    1. Peter ☀️
      sagt am zu Robert ⇡

      Wow, was ein Fanboy Kommentar.
      Nicht einmal getestet und schon Fazit gezogen. :rolleyes:

      Antworten
    2. DeziByte 🏆
      sagt am zu Robert ⇡

      ⛰️🧑‍🦯🙆‍♂️🤦‍♂️🤣

      Antworten
    3. pankras ☀️
      sagt am zu Robert ⇡

      Abgrundtief häßlich das Teil. Das ist so ähnlich wie mit dem mißglückten Schaf aus dem Genlabor.

      1% Chance gegen Apple TV 4K. 🤣

      Antworten

