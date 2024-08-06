Google TV Streamer ist offiziell – kostet 119 €

Der Google TV Streamer ist das neueste 4K-Streaming-Gerät von Google mit einem schnelleren Prozessor und einem schlanken Design.

Er vereint die Funktionen von Chromecast und Google TV und fungiert gleichzeitig als Smart-Home-Hub für Google Home- und Matter-Geräte. Nutzer können auf Filmen und Serien zugreifen und erhalten personalisierte Empfehlungen. Mit einem „um 22 Prozent schnelleren Prozessor“ und doppelt so viel Arbeitsspeicher wie die Vorgängerversion soll das Gerät eine flüssige Navigation und einen schnellen Wechsel zwischen Apps ermöglichen.

Der Google TV Streamer unterstützt 4K HDR mit Dolby Vision und Dolby Atmos. Durch die Unterstützung von Matter und den integrierten Thread-Border-Router können Smart-Home-Geräte angeschlossen werden. Die Fernbedienung des Geräts ermöglicht die Steuerung des Google Home-Panels, ist ergonomisch gestaltet und verfügt über eine benutzerdefinierte Taste für den Schnellzugriff auf bevorzugte Apps.

Das Gerät kann sowohl über WLAN als auch über Ethernet angeschlossen werden und ermöglicht das Streamen von Inhalten direkt vom Smartphone. Der Google TV Streamer ist ab dem 24. September 2024 für 119 Euro erhältlich. Die Eckdaten gibt es in Kürze hinter diesem Link im Google Store.

