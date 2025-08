Google TV Streamer: Das ist die ganz neue Box

Google arbeitet an einer neuen TV-Option für 2024, das deutet sich seit Wochen in der Gerüchteküche an. Es wird allerdings kein neuer Chromecast, denn Google hat eine ganz neue Box geplant, die man angeblich als „Google TV Streamer“ vorstellt.

Wir bekommen also eine kleine Set-Top-Box, die man sich in ein TV-Regal stellen muss und die auch einen Ethernet-Anschluss mitbringen wird. Optisch erinnert es ein bisschen an eine Qi-Ladeplatte und die FCC hat die Box auch schon passiert.

Das Chromecast-Branding verschwindet damit also, der Fokus auf „Google TV“ als Name bleibt aber bestehen. Man darf davon ausgehen, dass Android TV 14 bereits die Basis für die neue Hardware ist, das Update wurde im Mai offiziell vorgestellt.

Der Google TV Streamer wird via HDMI mit dem TV verbunden, kommt mit Support für Thread daher und trägt die Bezeichnung „GRS6B“ bei Behörden. Google wird die Box vermutlich auf dem Event im August vorstellen, einen Preis haben wir nicht.

