Google überrascht mit Android-Event im Mai

Google nutzte bisher immer die Google I/O, wenn es um die neue Android-Version und finale Details geht, doch in diesem Jahr ändert man den Plan. Es gibt jetzt ein eigenes Event am 13. Mai, also eine Woche vorher.

Die I/O startet dann am 20. Mai und vermutlich will Google die Android-Details auf einem eigenen Event abhaken. Das lässt mich vermuten, dass Google noch mehr über KI spricht, als man das bisher schon getan hat.

