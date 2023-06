Google Wallet unterstützt Deutschlandticket

Google Wallet führt verschiedene neue Funktionen ein, die den Alltag erleichtern sollen. Vieles davon wird allerdings erstmal nur in den USA funktionieren. Dennoch gibt es auch für deutsche User eine gute Nachricht.

So wird es beispielsweise möglich sein, Barcodes oder QR-Codes von verschiedenen Ausweisen wie Fitness-Mitgliedskarten, Fahrkarten oder Rückgabecodes einzuscannen und in digitaler Form sicher in der Wallet zu speichern.

Darüber hinaus können auch sensible Pässe wie Krankenversicherungskarten oder nationale Identifikationsnummern sicher in der Wallet gespeichert werden. Das klappt hierzulande leider nicht. Eine weitere geplante Funktion ist die Möglichkeit, Personalausweise in der Wallet zu speichern, was für einige US-Bundesstaaten wie Maryland bereits möglich ist.

Darüber hinaus wird die Wallet laut Google kontinuierlich erweitert, um Mitarbeiterausweise und Zugangsberechtigungen für Unternehmen sowie lokale Verkehrspässe in verschiedenen Ländern zu unterstützen.

Darüber hinaus kann man zukünftig Nahverkehrskarten in Google Wallet speichern. Menschen in Deutschland können nun ein Deutschlandticket, das sie bei „ausgewählten Verkehrsbetrieben“ gekauft haben, in ihrer Wallet speichern.

Google Wallet ist eine digitale Geldbörse, in der man, unter anderem, wichtige Kreditkarten, Kundenkarten, Eintrittskarten, Tickets, Bordkarten, Konzertkarten, Geschenkkarten, oder E-Autoschlüssel speichern kann.

