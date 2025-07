GRIS | Neva – Collector’s Edition offiziell angekündigt

Was macht ein cleveres Entwicklerstudio in Zusammenarbeit mit seinem Publisher, wenn man zuvor zwei in der Gaming-Szene artitisch gut bewertete und beliebte Spiele auf den Markt gebracht hat? Man bündelt sie in einer Collector’s Edition, packt noch ein paar Extras dazu und verpackt das Ganze in einer Deluxe-Box.

Das dachten sich wohl auch das spanische Entwicklerstudio Nomada Studio und Devolver Digital und kündigen nun die GRIS | Neva – Collector’s Edition an.

Zwei Spiele in einer Box

Die Collector’s Edition enthält erwartungsgemäß die beiden Spiele GRIS und Neva aus dem Hause Nomada Studio. Neben den Spielen enthält die Collector’s Edition ein 168-seitiges Artbook, einen Vinyl-Soundtrack, je zwei Steelbooks für die Spiele, eine Handvoll Artprints und eine „Deluxe Collector’s Box“. Die Spielesammlung wird für Nintendo Switch und PlayStation 5 erscheinen.

Alles in allem eine durchaus schicke Edition, auch wenn der Preis meiner Meinung nach ein bisschen zu hoch ist. Die GRIS | Neva – Collector’s Edition erscheint am 26. September zum empfohlenen Verkaufspreis von 199,99 Euro.

