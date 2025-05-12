Gaming

GTA 4 vor GTA 6? Neuauflage könnte 2025 kommen

Rockstar hat GTA 6 bekanntlich auf Mai 2026 verschoben und wenn es gut läuft, dann kommt das Spiel in einem Jahr auf den Markt. Einige gehen aber schon davon aus, dass es Herbst 2026 wird. Doch Rockstar hat vielleicht einen Lückenfüller.

Es gibt schon länger Gerüchte, dass man an einer überarbeiteten Version von GTA 4 arbeitet und der bekannte Insider „Tez2“ geht davon aus, dass wie diese vielleicht noch in diesem Jahr sehen werden. Womöglich gibt es für GTA-Fans also doch ein „neues“ Spiel in diesem Jahr, wenn auch nur die „GTA IV – The Definitive Edition“.

Würde ich durchaus begrüßen, denn GTA 4 habe ich nur damals beim Release und nie so intensiv gespielt. Die anderen Teile bekamen deutlich mehr Aufmerksamkeit von mir, eine für die PS5 optimierte Version würde ich mir also nochmal anschauen.

  1. Giovanni Senioroce ☀️
    sagt am

    „Lets Go Bowling“. :D

    Antworten
  2. Kurt 🔅
    sagt am

    Niko Bellic war zumindest der sympathischste der bisherigen Reihe. wobei ich denke dass er von Jason abgelöst wird.

    Antworten
  3. rogh 👋
    sagt am

    Für mich war IV der bisher beste Teil, was Story, Tiefgang und Welt anging. Ernst und zynisch.

    Antworten

