Günstige Elektroautos für alle: Verkehrsminister Wissing setzt auf den Dienstwagen-Effekt

Bundesverkehrsminister Volker Wissing setzt auf den sogenannten „Dienstwageneffekt“, um mehr gebrauchte Elektroautos zu günstigeren Kaufpreisen auf den Markt zu bringen.

Derzeit speist sich der Gebrauchtwagenmarkt für Elektroautos vor allem aus dem Dienstwagenmarkt, da sich die Flotten schneller erneuern und somit gebrauchte Elektrofahrzeuge zur Verfügung stehen. Wissing betont gegenüber der Deutschen Presse-Agentur, dass der Durchschnittspreis für neue Elektroautos noch bei über 40.000 Euro liege und es daher nicht genügend Angebote für gebrauchte E-Fahrzeuge gebe.

Wissing sieht in der Dienstwagenregelung eine Chance, moderne Elektrofahrzeuge schnell in den Markt zu bringen und appelliert an diejenigen, die den Klimaschutz durch Elektromobilität vorantreiben wollen, den Dienstwageneffekt in den Blick zu nehmen, auch wenn sie gleichzeitig die Abschaffung der steuerlichen Begünstigung von Dienstwagen fordern.

Gebrauchtwagenmarkt für Elektroautos kaum gewachsen

Der Gebrauchtwagenmarkt für reine Elektroautos ist in Deutschland bisher kaum gewachsen. Im ersten Halbjahr machten sie nur 1,25 Prozent der Besitzumschreibungen aus. Ein Grund dafür ist, dass noch nicht genügend ältere Elektrofahrzeuge im Bestand sind. Das Angebot an gebrauchten Elektroautos wird voraussichtlich ab 2024 oder 2025 steigen, wenn die Leasingrückläufer der vergangenen Jahre auf den Markt kommen. Davon geht zumindest der Zentralverband des Deutschen Kraftfahrzeuggewerbe aus.

Reine Elektrofahrzeuge werden derzeit häufiger an Privatkunden als an Unternehmen verkauft, was sich auch auf die Verfügbarkeit auf dem Gebrauchtwagenmarkt auswirkt, da Privatkunden ihre Fahrzeuge im Durchschnitt länger halten. Verkehrsminister Wissing setzt sich für „Technologieoffenheit“ ein und betont, dass der Individualverkehr in Zukunft für alle bezahlbar sein müsse. Neben Elektroautos setzt er sich auch für klimaneutrale strombasierte synthetische Kraftstoffe (E-Fuels) ein.

Škoda Enyaq iV-Familie: Die Nachfrage steigt Der Automobilhersteller Škoda Auto hat im ersten Halbjahr 2023 trotz schwieriger Marktbedingungen ein solides Wachstum erzielt. Die Nachfrage nach der elektrischen Škoda Enyaq iV-Familie nahm dabei deutlich zu. Das operative […]31. Juli 2023 JETZT LESEN →

-->