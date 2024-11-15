HADES: Disney geht Hercules-Realverfilmung wohl anders an

Disney plant eine Realverfilmung von Hercules, was seit über einem Jahr bekannt ist, der Film könnte bereits 2025 in die Kinos kommen. Das überrascht auch nicht, denn Disney hat viele Zeichentrickfilme in den letzten Jahren ganz neu verfilmt.

Doch bei Hercules könnte man es laut Brancheninsider Daniel Richtman anders angehen, denn der Film trägt womöglich den Titel „HADES“. Man möchte dieses Mal eine andere Sichtweise der Geschichte erzählen, und zwar die von Hades.

Für mich gehört Hades zu den besten Bösewichten der alten Disneyfilme und das klingt doch tatsächlich nach einem interessanten Ansatz. Ich bin zwar kein Fan der Realverfilmungen, aber ein Fan von Hercules, abgesehen von der deutschen Stimme (Til Schweiger) ist dieser Film einer meiner Lieblings-Disney-Filme. Dank Hades.