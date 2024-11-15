Amazon spendiert eigenen TVs ein großes Upgrade

Unterhaltung

Amazon brachte letztes Jahr erstmals eine eigene TV-Reihe nach Deutschland, die man als „Omni“ vermarktet. Dabei setzte Amazon vor allem auf attraktive Preise und es gab zwar ein solides QLED-Panel, aber keine Premium-Displaytechnologie.

Mit dem neuen Omni TV ändert sich das, denn Amazon hat ein neues Panel für die TVs eingekauft. OLED gibt es noch nicht, aber man geht den Schritt zu Mini-LEDs mit bis zu 1.344 Dimming-Zonen einer Spitzenhelligkeit von bis zu 1.400 Nits.

Amazon TVs mit Fokus auf Gaming

Features wie Dolby Vision IQ, HDR10 Plus Adaptive und Dolby Atmos sind dabei und es gibt 144 Hz inklusive AMD FreeSync Premium Pro, VRR (Variable Refresh Rate) und ALLM (Auto Low Latency Mode), Amazon will also auch Gamer damit abholen.

Die Amazon Fire TV Omni Mini-LED Series startet bei 55 Zoll, dann folgen 65 Zoll, dann 75 Zoll und es gibt sogar 85 Zoll. In den USA sind es wieder durchaus gute Preise, aber wir wissen nicht, wie und wann die neuen Omni TVs zu uns kommen.

Amazon Fire Tv Omni Mini Led Series

Es zeigt allerdings, dass Amazon mit der Omni-Reihe zufrieden ist und Mini-LED ist ein durchaus großes Upgrade, wenn man ein gutes Panel einkauft. Mal schauen, ob Amazon langfristig vielleicht sogar eine Reihe darüber plant, die dann OLED nutzt.

Amazon vermarktet die neuen Fire TV-Produkte jetzt jedenfalls auch als Premium, es gab gestern auch eine bessere Soundbar dazu, die wir in Deutschland ebenfalls bekommen. So richtig Premium ist man aber noch nicht, aber immerhin ist es ein Schritt in die (gehobene) Mittelklasse und vor allem überzeugt Amazon beim Preis.

  • 55 Zoll: 819,99 Dollar (ca. 776 Euro)
  • 65 Zoll: 1.089,99 Dollar (ca. 1.032 Euro)
  • 75 Zoll: 1.499,99 Dollar (ca. 1.420 Euro)
  • 85 Zoll:  2.099,99 Dollar (ca. 1.980 Euro)
  1. Peter ☀️
    sagt am

    Der 85er wird meiner 🥳

    Antworten
  2. faceofingo 🌀
    sagt am

    Kann es sein, dass die noch nicht verfügbar sind? Finde die nicht

    Antworten
  3. Alfons 🌀
    sagt am

    Die amerikanischen Dollar Preisen hätten auch gerne in den Beitrag geschrieben werden können, würden vom Euro kurs wahrscheinlich auch nicht viel abweichen.

    Antworten
    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu Alfons ⇡

      Habe ich nachgereicht

      Antworten
      1. Alfons 🌀
        sagt am zu Oliver Schwuchow ⇡

        Sogar mit dem Wechselkurs, stark

        Antworten

