Hades für iOS erscheint im März bei Netflix

Hades ist eines der für mich besten Indie-Spiele der letzten Jahre und ich freue mich schon auf Hades 2 in ein paar Monaten. Bisher gibt es Hades nur für den PC und Konsolen, doch ab dem 19. März kann man es auch auf Smartphones zocken.

Hier gilt es allerdings zwei Dinge zu beachten: Das Spiel erscheint exklusiv bei Netflix und man benötigt ein entsprechendes Abo dort und das Spiel erscheint nur für iOS. Bisher ist noch unklar, ob die Entwickler auch eine Android-Version planen.

Der Schritt zu Smartphones wurde schon Ende 2023 angekündigt, jetzt haben wir aber auch einen ersten Gameplay-Trailer. Hades ist ein schnelles Spiel, ich bin mir nicht sicher, ob das mit Touch genauso viel Spaß wie mit einem Controller macht.

Was mich aber am meisten wundert: Sowas wäre doch mal ein Vorzeigespiel für Apple Arcade, da es sowieso nur für iOS kommt. Apple hatte aber vermutlich nicht das gleiche Interesse wie Netflix, das mit dem Geruch des Todes passt also doch. Apple Arcade wird zwar nicht eingestellt, aber solche Spiele würde es benötigen.

An Stelle von Apple könnte man damit mal ein Zeichen setzen, in dem man sich Hades für Apple Arcade sichert und ich würde dann auch direkt das Geld für Hades 2 locker machen, dann hat man vielleicht auch mal ein (Indie-)Spiel des Jahres.

Bei Apple TV+ und Apple Music wirbt das Unternehmen massiv und gibt viel Geld aus, das wäre aber auch mal eine sehr gute Chance für Apple Arcade gewesen.

