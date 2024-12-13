Hälfte der Deutschen wünscht Kartenzahlungspflicht

Eine aktuelle Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach im Auftrag der Initiative Deutsche Zahlungssysteme e. V. zeigt, dass sich die Mehrheit der Deutschen eine stärkere Verbreitung von Kartenzahlungen wünscht.

Die Hälfte der Befragten spricht sich dafür aus, Geschäfte und Restaurants gesetzlich zur Annahme von Kartenzahlungen zu verpflichten, Bargeld aber beizubehalten. Das kann ich aus meiner Sicht zu unterstreichen. Ob Bargeld angenommen wird oder nicht, ist mir persönlich ziemlich egal, die Wahl des Zahlungsmittels sollte allerdings beim Kunden liegen und hier sollte es immer eine Auswahl geben.

Besonders stark ist dieser Wunsch bei der jüngeren Generation, wo sich fast zwei Drittel der 16- bis 29-Jährigen für eine solche Regelung aussprechen. Bei den älteren Generationen ist die Zustimmung zwar geringer, aber auch hier sprechen sich viele für mehr Wahlfreiheit beim Bezahlen aus.

„Cash only“-Geschäfte stoßen bei einem beträchtlichen Teil der Bevölkerung auf Unmut, da die Bezahlmöglichkeiten in Deutschland im internationalen Vergleich als rückständig empfunden werden. Vor allem die jüngere Generation zeigt sich genervt und boykottiert zum Teil Geschäfte, die nur Bargeld akzeptieren. Für viele ist Bargeld nur noch ein „Notgroschen“.

Mobile Payment, wie das Bezahlen mit dem Smartphone oder der Smartwatch, hat insbesondere in der Generation Z die klassische Karte und das Bargeld weitgehend verdrängt. Komfort und Schnelligkeit spielen dabei eine große Rolle.

Die Studie (PDF) zeigt, dass die girocard in Deutschland trotz steigender Akzeptanz digitaler Bezahlverfahren ihre führende Rolle behält. Hauptsächlich die jüngeren Generationen bevorzugen dabei die digitale girocard auf mobilen Endgeräten.

Zu bedenken gilt: Wie bereits in der Vergangenheit, legt die Studie ihren Fokus klar auf die Girocard. Rückschlüsse auf die Bezahlverfahren lassen sich daraus zwar ableiten, auf die benutzen Produkte durch die einseitige Betrachtung eher weniger.