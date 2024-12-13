Hälfte der Deutschen wünscht Kartenzahlungspflicht
Eine aktuelle Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach im Auftrag der Initiative Deutsche Zahlungssysteme e. V. zeigt, dass sich die Mehrheit der Deutschen eine stärkere Verbreitung von Kartenzahlungen wünscht.
Die Hälfte der Befragten spricht sich dafür aus, Geschäfte und Restaurants gesetzlich zur Annahme von Kartenzahlungen zu verpflichten, Bargeld aber beizubehalten. Das kann ich aus meiner Sicht zu unterstreichen. Ob Bargeld angenommen wird oder nicht, ist mir persönlich ziemlich egal, die Wahl des Zahlungsmittels sollte allerdings beim Kunden liegen und hier sollte es immer eine Auswahl geben.
Besonders stark ist dieser Wunsch bei der jüngeren Generation, wo sich fast zwei Drittel der 16- bis 29-Jährigen für eine solche Regelung aussprechen. Bei den älteren Generationen ist die Zustimmung zwar geringer, aber auch hier sprechen sich viele für mehr Wahlfreiheit beim Bezahlen aus.
„Cash only“-Geschäfte stoßen bei einem beträchtlichen Teil der Bevölkerung auf Unmut, da die Bezahlmöglichkeiten in Deutschland im internationalen Vergleich als rückständig empfunden werden. Vor allem die jüngere Generation zeigt sich genervt und boykottiert zum Teil Geschäfte, die nur Bargeld akzeptieren. Für viele ist Bargeld nur noch ein „Notgroschen“.
Mobile Payment, wie das Bezahlen mit dem Smartphone oder der Smartwatch, hat insbesondere in der Generation Z die klassische Karte und das Bargeld weitgehend verdrängt. Komfort und Schnelligkeit spielen dabei eine große Rolle.
Die Studie (PDF) zeigt, dass die girocard in Deutschland trotz steigender Akzeptanz digitaler Bezahlverfahren ihre führende Rolle behält. Hauptsächlich die jüngeren Generationen bevorzugen dabei die digitale girocard auf mobilen Endgeräten.
Zu bedenken gilt: Wie bereits in der Vergangenheit, legt die Studie ihren Fokus klar auf die Girocard. Rückschlüsse auf die Bezahlverfahren lassen sich daraus zwar ableiten, auf die benutzen Produkte durch die einseitige Betrachtung eher weniger.
Bin für Kartenzahlung und Bargeld. Es sollte eine Pflicht geben überall mit Karte zahlen zu können. Vielleicht bieten dann auch die Banken mal was gescheites an. Auf der anderen Seite bin ich gegen das verschwinden von Bargeld.
Dann müssten aber auch alle überall Kartenzahlungen akzeptieren und wenn, auch mehr als nur die Girocard und gleich ab dem ersten Cent.
Eine Pflicht zur Annahme von Kartenzahlung gehe ich vollkommen mit. Habe für Notfälle falls mal Terminals defekt sind meistens Bargeld dabei aber möchte die Freiheit haben wirklich immer mit Karte zahlen zu können.
Wir haben einen riesigen Schwarzmarkt. Bargeldhandling ist deutlich teurer als ein 0,x Prozentbetrag. Man darf nicht nur dir Hausbanktarife vergleichen. Zudem zeigen Studien, dass Kartenzahler schneller geht und mehr Geld lassen.
Wir haben bei uns in der Ortschaft einen Verband der aktiv FÜR Barzahlung wirbt und mit Scheinargumentenfür die Barzahlung wirbt. Sowas wie: Man fördert die soziale Interaktion oder man würde bei Kartenzahlung zum gläsernen Bürger werden.
Leider hat dieser Verband echt viele gute Punkte für unseren Ort umgesetzt, aber das mit dem Bargeld ist wirklich Schwurbler-Denken und einfach nicht praxistauglich. Hab schon mehrere Leute an der Kasse mit Bargeld, natürlich kurzfristig, passend bezahlen sehen. Alle Angestellten waren einfach nur genervt.
Die Gebühren sind oft zu hoch, als kleiner Händler wird man komplett abgezogen durch die großen Zahlungsabwickler. Wenn man das mal gesetzlich auf 0,5% begrenzen würde, wäre die Akzeptanz der Händler von Kartenzahlungen gleich viel besser.
Bargeld Handling kostet definitiv mehr und es gibt viele Anbieter, nicht immer nur bei der Hausbank schauen.
Jaa aber das ist trotzdem so Kompliziert , als Kleiner händler wir haben jetzt fast 5 Monate gesucht um etwas passendes Zu finden für uns. Dann hier Verhandelt dann ist der Vertrag doch nicht so möglich gewesen. Wie Verhandelt. Das System ist nicht einfach.
Ein Gesetz hierzu wird es in absehbarer Zeit sicher nicht geben. Für so unwichtiges Zeug hat die Regierung keine Zeit. Die schaffen es ja nicht einmal wirklich wichtige digitale Gesetze zu verabschieden. Und da wir vermutlich bald wieder mind. eine Altpartei mit „herausragender“ digitaler Kompetenz in der Regierung sehen werden, ist das ohnehin kein Thema mehr.
Was heisst unwichtig, ich weiß aus GR, wo es die Pflicht gibt, dass dadurch Steuerhinterziehung erschwert werden soll.
Das funktioniert auch mehr oder weniger, denn wenn man Bar zahlt gibt es machmal einen Rabatt.
Diese vermeintlich repräsentativen Umfragen sind das Papier nicht Wert auf dem sie stehen. Jedes Institut hat seine eigenen ‚Repräsentanten‘ und das sind, im groben, immer dieselben.
Selbstverständlich. Es soll ja auch einen Bevölkerungsschnitt darstellen?!
Wer sind die Deutschen?
Laut Studie ein repräsentativer Querschnitt der Bevölkerung ab 16 Jahren. Siehe PDF.
Ich liebe solche Studien.
Bezogen auf die Überschrift könnte man auch schreiben, die Hälfte der Deutschen wünscht KEINE Kartenzahlungspflicht.
Da die Befürwortung solch einer Pflicht stetig anwächst, würde es nicht den Blickwinkel der Realität widerspiegeln. Headlines sind ja nicht immer nur Momentaufnahmen, sondern sollten schon auch das Gesamtbild berücksichtigen.
Das ist ein nicht valider Rückschluss! Keine Aussage ist eben etwas anderes als sich zu äußern.
Du hast dir also nicht mal die Mühe gemacht, das durch René verlinkte PDF zu öffnen und dir die Bilder anzusehen?! Warum dann überhaupt die Mühe machen, hier was zu schreiben?
genau wie die lüge die merheit der deutschen will keine atomkraft das gegenteil ist der fall
Wenn das Gegenteil der Fall ist, hast du ja sicherlich eine Quelle oder ein Beleg dafür?
Dazu passend folgende geschönte Studie zum Thema CDBCs:
https://www.youtube.com/watch?v=lh0KFlvYzLA
Warum passt das dazu? Das hat doch überhaupt nichts miteinander zu tun?
Heute morgen wieder erlebt, als ich in der Reinigung war, da sollte ich vorab bezahlen, aber nur mit Bargeld.
Lasst die Leute doch bezahlen, wie sie möchten.
Wollte er ja, konnte er aber nicht. ;D
„Lasst die Leute doch bezahlen, wie sie möchten.“
Wie soll das bitte gehen, wenn nur Bargeld akzeptiert wird?!
Ich bin definitiv für eine Pflicht Kartenzahlung anzubieten. Aus mehreren Gründen.
Um welchen Betrag ging es? Und kann es sein, dass der Laden keine Weltweite Kette wie McDoof oder Burgerkönig ist, die auch ein 1,50€ Eis mit Kreditkarte bezahlen lassen?
20 Euro und ist eher eine private.
Es ist schon witzig, wie die Supermärkte den Deutschen dieses Hirngespinst in den Kopf gesetzt haben, dass man kleine Dinge doch lieber mit Bargeld bezahlt. Gerade Kleinkram zahle ich gerne mit Karte, anstatt auch noch großartig mit Münzgeld rumhantieren zu müssen.
Und warum auch nicht? Ob jetzt 1,39% (Beispiel SumUp) von 1000 Euro oder von 10 Cent abgezogen werden, ist doch vollkommen egal.