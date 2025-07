Halbjahresbilanz 2024: Rückgang bei Elektroautos und Anstieg bei Verbrennern

Im Juni 2024 stiegen die Neuzulassungen von Personenkraftwagen insgesamt an, wobei sich die einzelnen Fahrzeugtypen und Antriebsarten unterschiedlich entwickelten. Auffällig ist der Rückgang bei den reinen Elektroautos.

Im Juni 2024 wurden insgesamt 297.329 Personenkraftwagen (Pkw) in Deutschland neu zugelassen, was einem Plus von 6,1 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat entspricht. Die Neuzulassungen auf gewerbliche Halter stiegen um 4,7 Prozent und machten 68,3 Prozent aller Neuzulassungen aus. Die privaten Neuzulassungen stiegen um 9,5 Prozent.

Insgesamt wurden im ersten Halbjahr 2024 1.471.641 Pkw neu zugelassen, ein Plus von 5,4 Prozent gegenüber dem ersten Halbjahr 2023.

Opel und VW punkten im Juni

Unter den deutschen Marken erzielte Opel im Juni mit einem Plus von 17,9 Prozent den größten Zulassungszuwachs, gefolgt von VW mit einem Plus von 14,2 Prozent und BMW mit 6,9 Prozent. Mini, MAN, Porsche, Ford, Audi und Mercedes mussten dagegen zweistellige Rückgänge hinnehmen.

Smart lag 4,7 Prozent unter dem Vorjahresmonat. Im ersten Halbjahr 2024 konnten jedoch Porsche, Opel, VW, Smart und BMW eine positive Zulassungsbilanz vorweisen, wobei VW sowohl im Juni als auch im Halbjahr die anteilsmäßig stärkste Marke blieb.

Bei den Importmarken verzeichnete Citroën im Juni mit einem Plus von 68,7 Prozent das stärkste Wachstum, gefolgt von Skoda, Seat, Peugeot, Volvo, Toyota und Renault, die alle zweistellig zulegten. Dacia und Fiat legten jeweils einstellig zu. In der Halbjahresbetrachtung legten Citroën und Volvo am stärksten zu. Skoda war sowohl im Juni als auch im Halbjahr die anteilsmäßig stärkste Importmarke.

SUV-Segment ist führend

Das SUV-Segment war im Juni mit einem Anteil von 30,3 Prozent das stärkste Segment und legte um 2,4 Prozent zu. Die Kompaktklasse erreichte einen Anteil von 20,7 Prozent und legte um 40,6 Prozent zu, während die Kleinwagen mit einem Plus von 12,6 Prozent einen Anteil von 12,1 Prozent erreichten. Den größten Zuwachs verzeichneten die Mini-Vans mit 50,5 Prozent. Die SUV blieben mit einem Anteil von 29,0 Prozent das stärkste Segment.

Elektrofahrzeuge weiter im Minus

Im Juni 2024 wurden 43.412 Elektrofahrzeuge (BEV) neu zugelassen, was einem Rückgang von 18,1 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat entspricht. Der Anteil dieser Fahrzeuge lag bei 14,6 Prozent. Im ersten Halbjahr 2024 gingen die Neuzulassungen von Elektroautos um 16,4 Prozent zurück.

Hybride verzeichneten im Juni ein Plus von 12,4 Prozent, davon waren 15.391 Plug-in-Hybride. Die Neuzulassungen von Benzin-Pkw stiegen um 12,1 Prozent, die von Diesel-Pkw um 12,4 Prozent.

Die durchschnittlichen CO₂-Emissionen der neu zugelassenen Fahrzeuge stiegen infolgedessen im Juni um 3,8 Prozent auf 119,5 g/km, nach dem ersten Halbjahr liegt der Durchschnittswert bei 123,3 g/km, was einem Anstieg von 1,9 Prozent entspricht.

Alle bisher bekannten Daten gibt es wie immer beim KBA (siehe Tabellen unten).

