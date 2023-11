Steam Deck: Valve spricht von einem großen Erfolg

Als das Steam Deck auf den Markt kam, da waren noch nicht alle überzeugt, ob das ein Erfolg für Valve wird, die bei Hardware nicht immer das beste Händchen hatten.

Doch es entwickelte sich gut und nachdem man die Probleme mit der Produktion beseitigen konnte und es normal verfügbar war, dominierte das Steam Deck auch immer wieder die Verkaufscharts bei Steam. Valve spricht von einem großen Erfolg.

Steam Deck mit „mehreren Millionen“ Einheiten

Konkrete Verkaufszahlen nennt Valve leider nicht, man feierte nur Ende 2022 die erste Million, aber im Gespräch mit The Verge spricht man von „mehreren Millionen“ Einheiten. Das Steam Deck ist natürlich keine Nintendo Switch, aber es ist beliebt und daher hat man es jetzt mit einem OLED-Modell fit für die Zukunft gemacht.

Eine zweite Generation ist ebenfalls in Arbeit, diese kommt aber erst in 2-3 Jahren. Valve sprach im Sommer 2022 von einer großen Zukunft für das Steam Deck und wir sehen gerade die Früchte dieser Arbeit. Diese Woche hat man bestätigt, dass bei Valve „mehrere Spiele-Projekte“ speziell für das Steam Deck in Planung sind.

Mich hätte zwar auch eine konkrete Verkaufszahl interessiert, um das noch besser einordnen zu können, aber Valve weiß, dass das wohl jeder mit der Nintendo Switch vergleichen würde und diese ist mittlerweile in einer ganz anderen Liga unterwegs.

Freut mich aber für Valve, ich mochte das Steam Deck auch und hatte es eine Weile in Benutzung. Vor etwa einem Jahr habe ich mich aber wieder davon getrennt, was mehrere Gründe hatte. Eine Sache hat Valve mit der neuen Version gelöst, ich bin mir aber noch nicht sicher, ob ich mir die OLED-Version wieder zulegen werde.

