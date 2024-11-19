Happy Sim feiert Black Week

Happy Sim bietet zur Black Week neue Angebote für Mobilfunktarife, die den Jahreswechsel versüßen sollen.

Hervorzuheben ist die Allnet-Flat mit 30 GB Datenvolumen, die für nur 7,99 Euro monatlich im LTE- und 5G-Netz von Telefonica erhältlich ist. Zusätzlich gibt es eine Variante mit 15 GB Datenvolumen für nur 6,99 Euro im Monat. Für Nutzer, die mehr Datenvolumen benötigen, gibt es ein günstiges Paket mit insgesamt 50 GB Datenvolumen für nur 9,99 Euro im Monat.

Wer die lange Laufzeit wählt, der bekommt noch drei Freimonate geschenkt. Die Angebote gelten bis zum 9. Dezember 2024. Interessant ist die Preisgarantie von Happy SIM, die sicherstellt, dass die monatlichen Kosten auch nach Ablauf der 24 Monate konstant bleiben.

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

