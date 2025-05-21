Audio

Heiße Deals: Sonos startet große Angebot-Aktion

Sonos Era 300 Detail

Sonos reduziert die Speaker und Soundbars und auch der Kopfhörer ist passend zu den „Sommer-Deals“ im Angebot. Die „heißen Deals“ für den Sound im Sommer, wie sie Sonos bezeichnet, starten ab heute und gehen bis zum 7. Juni 2025.

Auf die portablen Speaker gibt es 25 Prozent Rabatt bei Sonos, der Sonos Roam 2 kostet also 149 Euro statt 199 Euro und der Sonos Move 2 kostet 369 Euro statt 499 Euro. Und den Sonos Ace bekommt man derzeit für 379 Euro statt 499 Euro.

Ihr findet die Angebote auf der Webseite von Sonos, denkt aber unbedingt an den Preisvergleich vorher, denn der Shop von Sonos selbst ist oft teurer. Einige dieser Preise gab es vorher auch schon bei anderen Shops. Hier die finale Übersicht:

  • Sonos Era 100 für 199,00 EUR statt 229,00 EUR
  • Sonos Era 300 für 399,00 EUR statt 499,00 EUR
  • Sonos Five für 519,00 EUR statt 649,00 EUR
  • Sonos Ray für 199,00 EUR statt 229,00 EUR
  • Sonos Beam für 399,00 EUR statt 499,00 EUR
  • Sonos Arc Ultra für 899,00 EUR statt 999,00 EUR
  • Sonos Sub 4 für 749,00 EUR statt 899,00 EUR
Amazon Angebotswoche Alltagsprodukte 2025

Amazon startet Rabattwoche für Alltagsprodukte

Amazon startet heute zum ersten Mal eine „Angebotswoche für Alltagsprodukte“. Die Aktion findet vom 21. bis 27. Mai 2025 in…

21. Mai 2025 | Jetzt lesen →

  1. Athlonet 🏅
    sagt am

    Sonos soll lieber mal schauen dass die App wieder so performant wird wie vor der absolut sinnlosen Cloudifizierung.
    Vorher kaufe ich denen keine Hardware mehr ab.

    Antworten

