Heiße Deals: Sonos startet große Angebot-Aktion

Sonos reduziert die Speaker und Soundbars und auch der Kopfhörer ist passend zu den „Sommer-Deals“ im Angebot. Die „heißen Deals“ für den Sound im Sommer, wie sie Sonos bezeichnet, starten ab heute und gehen bis zum 7. Juni 2025.

Auf die portablen Speaker gibt es 25 Prozent Rabatt bei Sonos, der Sonos Roam 2 kostet also 149 Euro statt 199 Euro und der Sonos Move 2 kostet 369 Euro statt 499 Euro. Und den Sonos Ace bekommt man derzeit für 379 Euro statt 499 Euro.

Ihr findet die Angebote auf der Webseite von Sonos, denkt aber unbedingt an den Preisvergleich vorher, denn der Shop von Sonos selbst ist oft teurer. Einige dieser Preise gab es vorher auch schon bei anderen Shops. Hier die finale Übersicht:

Sonos Era 100 für 199,00 EUR statt 229,00 EUR

Sonos Era 300 für 399,00 EUR statt 499,00 EUR

Sonos Five für 519,00 EUR statt 649,00 EUR

Sonos Ray für 199,00 EUR statt 229,00 EUR

Sonos Beam für 399,00 EUR statt 499,00 EUR

Sonos Arc Ultra für 899,00 EUR statt 999,00 EUR

Sonos Sub 4 für 749,00 EUR statt 899,00 EUR

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.