HMD Skyline: Neues Smartphone ohne Nokia, aber im Lumia-Design

HMD steht mittlerweile für Human Mobile Devices und man sollte nicht mehr mit neuen Nokia-Smartphones rechnen, denn das Lineup wird jetzt umgestellt. Doch das neue Modell, welches sich HMD Skyline nennt, erinnert sehr stark an Nokia.

Schon bei den ersten Leaks vor ein paar Tagen musste ich direkt an das alte Lumia-Design von Nokia denken, genau genommen an das Nokia Lumia 920. Die Kamera sieht beim HMD Skyline anders aus, die Front und Seiten sind aber sehr ähnlich.

Spezifikationen? Es gibt ein 6,55 Zoll großes pOLED-Display mit 144 Hz, es gibt den Snapdragon 7s Gen 2, es gibt 8 oder 12 GB RAM, es gibt 128 oder 256 GB Speicher, eine Triple-Kamera (108 MP Haupt, 13 MP Ultraweit, 50 MP Tele), es wird mit Android 14 ausgeliefert und soll sich sehr leicht laut HMD reparieren lassen.

Altes Lumia-Design von Nokia, bessere Spezifikationen, was wird das HMD Skyline, welches „zeitnah“ kommen soll, kosten? Es startet in Neon Pink und Twisted Black und bei einer UVP von 549 Euro. Zur Update-Strategie für Android hat man sich nicht in der Pressemitteilung geäußert, was in der Regel nicht das beste Zeichen ist.

Der Akku umfasst 4.600 mAh, kann mit bis zu 33 Watt geladen werden, es gibt Qi2 für kabelloses Laden (mit bis zu 15 Watt) und das HMD Skyline bringt 210 Gramm auf die Waage. Einen microSD-Kartenslot gibt es in diesem Fall übrigens auch.

Klingt gar nicht mal so schlecht für 550 Euro, da steckt durchaus etwas Flaggschiff im Skyline. Weitere Details gibt es bald auf der offiziellen Produktseite von HMD.

