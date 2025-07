Google Pixel 9 (Pro) bekommt neue und bessere Kameras

Google wird uns in weniger als einem Monat neue Hardware zeigen und die Leaks rund um die Pixel 9-Reihe nehmen zu, eigentlich sind mittlerweile fast alle Details bekannt. Heute werfen wir einen sehr detaillierten Blick auf die neuen Kameras.

Da liefert uns wieder Android Authority die entsprechenden Informationen und verrät, dass fast alle Kameras aktualisiert wurden. Man hat auch eine passende Grafik erstellt, welche die neuen Pixel 9-Modelle und die Kamerasensoren zeigt:

Das Google Pixel 9 bekommt mit dem Sony IMX858 endlich einen neuen Sensor für Ultraweit-Fotos, diesen Sensor nutzt Google übrigens bei fast allen Kameras, nur nicht bei den Hauptkameras, da bleibt es 2024 beim bekannten Samsung GNK.

Die Pro-Reihe macht damit aber Selfies mit 50 MP und dürfte dank des Sensors zu den besten Selfie-Kameras in Smartphones gehören. Und das normale Pixel 9 wird von Google endlich eine neue Frontkamera bekommen, die Autofokus mitbringt.

Neue Sensoren, größere Sensoren, bessere Selfiekameras, kombiniert man das mit der gewohnt guten Software von Google, die in der heutigen Zeit wichtiger als die reine Hardware ist, dann dürfte das ein gutes Upgrade für die Kameras werden.

Google Pixel 9 Pro mit 8K-Videos

Und noch eine Neuerung steht an, falls ihr schon Bildschirme mit 8K-Auflösung in euren vier Wänden nutzt, denn Videos wird man wohl in 8K aufnehmen können, da der neue Tensor-Chip das mitbringt. 8K und 30 fps sollten ab 2024 möglich sein.

Klingt gut und ich bin mir sicher, dass dieses Paket noch mit neuen KI-Funktionen abgerundet wird und Google wieder abliefert. Diese Neuerungen haben aber auch ihren Preis, denn Google wird die Preise bei der Pixel 9-Reihe vermutlich anheben.

