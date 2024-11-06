Nintendo nennt zwei offizielle Details zur Switch 2

Nintendo blickt auf eine sinkende Nachfrage der Switch und hat bereits bestätigt, dass wir bis Ende März 2025 einen Nachfolger sehen werden. Zeigen möchte man die Switch 2 noch nicht, aber Nintendo hat betont, dass der Plan weiter steht.

Nintendo Switch 2: Zwei offizielle Details

Diese Woche gab es die ersten Details von Shuntarō Furukawa, der offiziell verraten hat, dass die „Nintendo Switch-Software auch auf dem Nachfolger von Nintendo Switch spielbar sein wird“. Außerdem wird es auch Nintendo Switch Online geben.

Ich finde hier zwei Dinge spannend. Zum einen versucht Nintendo so vermutlich die Verkaufszahlen der Spiele anzukurbeln, denn Switch-Nutzer wissen jetzt, dass sie ihre Bibliothek mitnehmen können. Und das ist gut und wichtig, gar keine Frage.

Ehrlich gesagt war das für mich bei Nintendo nicht selbstverständlich, die bei der Switch quasi den Katalog der Wii U erneut zum Vollpreis veröffentlicht haben. Mal schauen, ob die Switch-Spiele für die neue Konsole kostenlos optimiert werden.

Doch auch der zweite Punkt ist interessant, denn „Nintendo Switch Online“ wird auf dem Nachfolger verfügbar sein, was bedeuten dürfte, dass die neue Konsole ein „Switch“ im Namen trägt. Wobei ich nicht glaube, dass sie nur „Switch 2“ heißt.

Nintendo Switch 2: Wann kommt die Konsole?

So, jetzt wird es aber ehrlich gesagt langsam auch mal Zeit für die Ankündigung der Konsole. Wir alle wissen, dass sie bald kommt, wir haben offizielle Details, worauf wartet Nintendo noch? Glaubt man wirklich, dass über Weihnachten mehr Switch-Einheiten verkauft werden, wenn man den Nachfolger erst danach zeigen wird?

Ich gehe mittlerweile ehrlich gesagt davon aus, denn Nintendo hat die Chance nicht genutzt und die rückläufigen Geschäftszahlen mit einer Ankündigung der Switch 2 abgefedert. Doch das Jahr hat noch ein paar Wochen, warten wir also weiter ab.