Hogwarts Legacy für die Nintendo Switch kommt deutlich später

Seit Beginn des Jahres kann man in die Welt von Hogwarts schlüpfen und in den letzten Wochen haben die Entwickler das Spiel auf alle Plattformen gebracht. Alle? Fast alle, denn eine steht noch aus und da wird es auch noch eine Weile dauern.

Hogwarts Legacy erscheint erst am 14. November für die Nintendo Switch. Das ist eine ganze Ecke später als geplant, denn man wollte schon im Sommer loslegen.

Hogwarts Legacy: Reicht die Switch-Hardware?

Einen konkreten Grund nennen die Entwickler zwar nicht, aber man spricht hier von einem „bestmögliche Erlebnis“, was man bieten möchte. Sagen wir es mal so: Ich bin wirklich gespannt, vor allem da ich gerade das neue Zelda spiele, was trotz unglaublicher Optimierungen hier und da ruckelt, wie man das umsetzen möchte.

Gesehen haben wir Hogwarts Legacy für die Nintendo Switch noch nicht und man muss entweder massive Abstriche bei der Optik machen oder das wird ein Fest der Ruckler. Ich finde es zwar spannend, dass man das Spiel auch mitnehmen kann, aber kann es mir auf einem uralten Chip von 2015 mit 4 GB RAM nicht vorstellen.

Der Release mit Weihnachten dürfte übrigens das große Ziel sein, weil sich das in der Regel finanziell lohnt. Ich befürchte aber auch, dass das die Deadline ist, die man auf jeden Fall einhalten wird, ganz egal, wie gut die Performance dann ist.

