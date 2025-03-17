Home Connect streicht die Smartwatch-App

Smart Home

Home Connect

Die Home Connect ist kompatibel mit ausgewählten smarten Modellen der Hausgerätemarken Bosch, Siemens, Neff, Gaggenau, Balay, Thermador, Constructa, Pitsos und Profilo. Aktuell werden die Nutzer der App darüber informiert, dass es in Kürze zu Anpassungen kommt.

Die Home Connect-Anwendung wird weiter umgebaut. Im Zuge der anstehenden Änderungen werden einige Funktionen ab dem 30. April 2025 nicht mehr zur Verfügung stehen. Betroffen sind die Home Connect Smartwatch-App und der Tab Counter (für Geschirrspülmaschinen).

Die Smartwatch App wird nicht mehr zur Verfügung stehen, Benachrichtigungen, die von der Smartphone-App an die Smartwatch gesendet werden, bleiben jedoch ganz normal erhalten. Alle anderen Funktionen der App sind zudem weiterhin uneingeschränkt nutzbar.

Wenn Nutzer mit den Änderungen nicht einverstanden sind, können sie den Nutzungsvertrag gemäß Ziffer 20 der Home Connect Nutzungsbedingungen jederzeit kostenlos kündigen. Das ist natürlich Quatsch, es sei aber erwähnt. Ich selbst nutze die App, allerdings nicht sonderlich intensiv. Einzig die Push-Informationen zur Wartung der Maschine finde ich nützlich.


