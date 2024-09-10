Hardware

Homematic IP: App erhält neue Funktionen

Homematic Ip Home Control Unit 2

Die Homematic IP App hat mit dem Update auf Version 3.2.6 mehrere Neuerungen erhalten. Zu den wichtigsten Funktionen gehört die Unterstützung der neuen Home Control Unit, welche eine zentrale Steuerung für smarte Heimgeräte bietet. Zudem wurde ein optionales Monitoring von Energieflüssen integriert, das es Nutzern ermöglicht, den Energieverbrauch ihres Haushalts über die Home Control Unit zu überwachen und effizienter zu gestalten.

Neben den neuen Funktionen gab es auch Optimierungen für die Nutzung auf Tablets, wodurch die Bedienung auf größeren Bildschirmen verbessert wurde. Das Update beinhaltet außerdem allgemeine Fehlerbehebungen und Leistungsverbesserungen, die die Stabilität und Zuverlässigkeit der App weiter steigern.

Die Homematic IP Home Control Unit ist ab dem 16. September 2024 im Handel erhältlich. Alle Details gibt es auf der offiziellen Produktseite und hier findet ihr das Handbuch zur HCU (PDF). Der Preis liegt bei 299,95 Euro (UVP).

