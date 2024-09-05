Homematic IP: Das sind die Produktneuheiten zur IFA 2024

Das Unternehmen eQ-3 hat im Rahmen der IFA in Berlin einige neue Produkte für das Smart-Home-System Homematic IP vorgestellt.

Im Mittelpunkt stehen Produkte, die den Wohnkomfort erhöhen und gleichzeitig die Energiekosten senken. Vor allem im Bereich Raumklima gibt es Neuheiten wie intelligente Thermostate und ein neues Starterkit für Smart Heating. Außerdem wird die neue Homematic IP Home Control Unit im Detail gezeigt.

Die Homematic IP Home Control Unit ist das Herzstück der neuen Produktlinie. Sie bietet Smart-Home-Einsteigern und Profis die Möglichkeit, ihr Zuhause entweder lokal oder über die Homematic IP Cloud Server zu steuern. Alle Daten bleiben dabei im Haus. Die Steuerung erfolgt über eine App, mit der sich Heizung, Licht und Sicherheitssysteme einrichten lassen. Für Zukunftssicherheit sorgen Energiemonitoring und erweiterbare Schnittstellen wie die EEBUS-Technologie für Wärmepumpen und Klimaanlagen.

Ein weiteres Produkt (bereits bekanntes) ist der Homematic IP Heizkörperthermostat – flex, der durch sein drehbares E-Paper-Display und die einfache Bedienung überzeugen soll. Mit ihm lassen sich individuelle Heizprofile erstellen, die den Energieverbrauch optimieren und die Heizkosten um bis zu 33 Prozent senken können. Praktisch ist die automatische Fenstererkennung, die die Heizung beim Lüften automatisch herunterregelt. Kostenpunkt? Knapp 70 Euro.

Der neue Homematic IP Heizkörperthermostat – pure richtet sich an Minimalisten. Er bietet ähnliche Funktionen wie das Modell flex, jedoch in einem besonders schlichten Design. Auch hier steht die Senkung der Heizkosten durch intelligente Steuerung im Vordergrund. Dieses Modell ist ab November 2024 erhältlich.

Für Smart-Home-Einsteiger bietet eQ-3 das Homematic IP Starter Set Heizen – basic an. Es besteht aus einem Access Point und einem Heizkörperthermostat, die per App eingerichtet werden können. Das kostengünstige Set (Preis noch unklar) soll den Einstieg ins smarte Heizen erleichtern und durch die Integration von Fensterkontakten auch den Energieverbrauch um bis zu 33 Prozent senken.

Eine Erweiterung für den Außenbereich ist das Homematic IP Schalt-Messkabel – Außen. Es ermöglicht die automatische Steuerung von Außengeräten wie Weihnachtsbeleuchtung oder Wasserpumpen. Mithilfe der App können Nutzer individuelle Automationen erstellen und den Energieverbrauch messen.

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.