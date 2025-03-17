Homematic IP: Das ist die neue Glas-Serie

EQ-3 präsentiert erstmals Wandtaster und -thermostate aus „hochwertigem“ Glas, die sich ideal in moderne Interieurs einfügen sollen.

Die exklusive Produktlinie aus Glas wurde kürzlich bereits angeliefert und jetzt gibt es wichtige Bilder und einige Informationen. Die Serie kommt in Schwarz oder Weiß und soll eine intuitive Bedienung bieten. Dank flexibler Programmierung lassen sich die Geräte in Smart-Home-Systeme integrieren und bieten vielfältige Anwendungsmöglichkeiten, wie man es von den anderen Geräten von Homematic IP gewohnt ist.

Hervorzuheben ist natürlich die berührungsempfindliche Glasoberfläche, die im Standby-Modus gedimmt ist und bei Berührung die volle Funktionalität freigibt. Die Wandtaster lassen sich individuell konfigurieren – ob zur Lichtsteuerung, Beschattung oder Zutrittskontrolle. Beleuchtete Trennstege und optische Rückmeldungen sollen die Bedienung vereinfachen.

https://www.youtube.com/watch?v=OuqbxGxCa6A

Wandthermostat misst auch CO₂

Das intelligente Wandthermostat zeigt nicht nur Temperatur und Luftfeuchtigkeit an, sondern misst je nach Modell auch CO₂. Das integrierte Relais kann direkt mit thermischen Stellantrieben zur Regelung einer Fußbodenheizung verwendet werden. Ist keine Fußbodenheizung in Betrieb, kann der Schaltausgang als Lichtschalter verwendet werden.

Die Montage ist einfach: Die Glaseinsätze werden in eine Unterputzdose eingesetzt und über 230 V mit Strom versorgt. Vorhandene Lichtschalter können ausgetauscht und zusätzliche konventionelle Taster integriert werden. Als Teil des Homematic IP Smart Home Systems kommunizieren die Geräte per Funk und lassen sich über die kostenlose Homematic IP App individuell steuern und programmieren.

Ab Mitte 2025 werden folgende Produkte der Homematic IP Glasserie erhältlich sein:

Homematic IP Glastaster, weiß oder schwarz

Homematic IP Glas-Wandthermostat, weiß oder schwarz

Homematic IP Glas-Wandthermostat mit CO₂-Sensor, weiß oder schwarz

Homematic IP Glasrahmen – 1-fach, weiß oder schwarz

Homematic IP Glasrahmen – 2-fach, weiß oder schwarz

Homematic IP Glasrahmen – 3-fach, weiß oder schwarz

Die Verklaufspreise wurden noch nicht bekannt gegeben.