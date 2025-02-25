Homematic IP Home Control Unit: Assistent zur Systemübertragung startet

Das neueste Update der Homematic IP App (Version 3.4.7) bringt eine entscheidende Neuerung: Nutzer können ihre Cloud-Installation jetzt vom Homematic IP Access Point auf die Homematic IP Home Control Unit übertragen.

Ein neuer Assistent führt den Nutzer durch den schnellen Umzug und überträgt alle relevanten Einstellungen, Automatisierungen und Gerätedaten. Einige erweiterte Funktionen wie Benutzerrollen und Zugriffsrechte müssen jedoch manuell angepasst werden.

Neben der vereinfachten Systemmigration bietet das Update mehr Automatisierungsoptionen. Eine neue „Sonst“-Aktion erweitert die Wenn-Dann-Regeln und ermöglicht alternative Befehle, wenn eine zusätzliche Bedingung nicht erfüllt ist. Dadurch kann die Automatisierung flexibler gestaltet werden. Außerdem wurde das CCU3-Plugin verbessert, sodass Gruppenfunktionen zwischen Sensoren und Aktoren nun besser synchronisiert werden können.

Die Homematic IP Home Control Unit ist eine Smart-Home-Zentrale für bis zu 350 Komponenten, von denen bis zu 120 per Funk angebunden werden können. Alle Daten werden lokal gespeichert und das System funktioniert auch ohne Internetverbindung. Der Preis liegt bei 299,95 Euro (UVP).

Das App-Update wird ab dem 25. Februar 2025 schrittweise ausgerollt und steht allen Nutzern innerhalb weniger Tage zur Verfügung.

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.