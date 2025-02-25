Hardware

Homematic IP Home Control Unit: Assistent zur Systemübertragung startet

Home Control Unit

Das neueste Update der Homematic IP App (Version 3.4.7) bringt eine entscheidende Neuerung: Nutzer können ihre Cloud-Installation jetzt vom Homematic IP Access Point auf die Homematic IP Home Control Unit übertragen.

Ein neuer Assistent führt den Nutzer durch den schnellen Umzug und überträgt alle relevanten Einstellungen, Automatisierungen und Gerätedaten. Einige erweiterte Funktionen wie Benutzerrollen und Zugriffsrechte müssen jedoch manuell angepasst werden.

Update A0 Release Press News Beitrag

Neben der vereinfachten Systemmigration bietet das Update mehr Automatisierungsoptionen. Eine neue „Sonst“-Aktion erweitert die Wenn-Dann-Regeln und ermöglicht alternative Befehle, wenn eine zusätzliche Bedingung nicht erfüllt ist. Dadurch kann die Automatisierung flexibler gestaltet werden. Außerdem wurde das CCU3-Plugin verbessert, sodass Gruppenfunktionen zwischen Sensoren und Aktoren nun besser synchronisiert werden können.

Die Homematic IP Home Control Unit ist eine Smart-Home-Zentrale für bis zu 350 Komponenten, von denen bis zu 120 per Funk angebunden werden können. Alle Daten werden lokal gespeichert und das System funktioniert auch ohne Internetverbindung. Der Preis liegt bei 299,95 Euro (UVP).

Das App-Update wird ab dem 25. Februar 2025 schrittweise ausgerollt und steht allen Nutzern innerhalb weniger Tage zur Verfügung.

  1. bit ☀️
    sagt am

    damit sollte HM IP eigentlich anfange, wenn sie so ein Produkt entwickelt. wer hat schon Lust, die ganzen Geräte neu anzulernen? typisches Beispiel von BananenSoftware. Und der Preis? wuchtig. so weit ich weiss, steckt da einfach ein Raspberry PI für 50 Kröten drin mit einem Plastikgehäuse drumherum?

