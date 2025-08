Homematic IP: Neue App landet auf Macs mit M-Chip

Das Unternehmen eQ-3 hatte kürzlich die überarbeitete Version der kostenlosen Homematic IP App veröffentlicht. Inzwischen steht diese auch für Macs mit M-Chip zur Verfügung.

Das Bedienkonzept der bisherigen App wurde beibehalten, jedoch um neue Funktionen und eine verbesserte Benutzeroberfläche ergänzt. Eine neue technische Basis ermöglicht die native Unterstützung von Tablets und zukünftig auch von Smartwatches und anderen Wearables.

Zu den neuen Funktionen gehören individuelle Hintergrundbilder, skalierbare Schriftgrößen, ein optionaler Darkmode und ein aufgeräumter Homescreen. Die Anzahl der Home-Favoriten wurde auf Wunsch der Community deutlich erhöht, sodass nun bis zu 15 Favoriteneinträge pro Raum in der Kachelansicht möglich sind.

Homematic IP erstmals am Desktop nutzen

Was zum Start der neuen App noch nicht der Fall war, jetzt aber erfolgt ist (in der Beta ging es bereits): Die iPadOS-Variante der App kann auch auf Macs mit M-Chipsatz genutzt werden, wodurch sich das System erstmals auch vom Desktop aus steuern lässt. Ich konnte die App in der Beta-Phase in Ruhe testen, und war davon sehr angetan. Es traten keinerlei gröbere Fehler auf und sie lief stets stabil.

Bestehende Installationen können einfach auf die neue Version aktualisiert werden, wobei alle Nutzer- und Geräteeinstellungen sowie Messdaten automatisch übernommen werden. Am Mac wir die App auf dem üblichen Weg als neuer Benutzer eingerichtet, wobei ihr das in der Nähe des Access Points machen müsst, um die Verbindung einmalig per Tastendruck zu bestätigen.

https://apps.apple.com/de/app/homematic-ip/id1012842369

